Cancellato un altro concerto di Morgan: “Non è opportuno, non possiamo far finta di niente” Il Taranto Jazz ha cancellato il concerto di Morgan a seguito del riemergere della denuncia per stalking e diffamazione da parte della cantautrice Angelica Schiatti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Francesco Raiola

Dopo Porto Rubino è ancora la Puglia a cancellare i concerti di Morgan a seguito del caso emerso nei giorni scorsi: dopo che il giudice ha rinviato ancora una volta l'udienza che lo vedeva coinvolto e il Fatto Quotidiano ne ha parlato è tornata alla cronaca la denuncia per stalking e diffamazione che la cantautrice Angelica Schiatti ha fatto nei confronti dell'ex Bluvertigo. Stando alle accuse il cantautore avrebbe condiviso in una chat una foto della cantante nuda, cancellandola quando gli avrebbero sottolineato che era reato, che avrebbe assoldato due uomini per seguire Angelica e il compagno, il cantautore Calcutta, fino a fittare una casa a pochi metri da casa della donna. Accuse che non hanno portato a un'accusa, per un processo che va avanti da quattro anni e ha visto anche l'applicazione del Codice rosso.

Questo ritorno in auge delle denunce e del processo, con la pubblicazione di chat in cui si legge un messaggio vionlento da parte del cnatautore ha portato alcuni organizzatori di concerti a rinunciare alla presenza di Morgan nella line up. Dopo il festival Porto Rubino, infatti, tocca al Taranto jazz annunciare con una nota, postata anche sui propri social, la rinuncia al concerto del cantante che, nei giorni scorsi, ha cominciato il suo tour estivo: "Siamo spiacenti ma non riteniamo più opportuno ospitare il concerto di Morgan previsto in cartellone. Le notizie emerse dalla vicenda giudiziaria e dall'articolo di Selvaggia Lucarelli hanno messo in crisi il clima che dovrebbe pervadere ogni festival e concerto: quello della tranquillità e della musica al centro di tutto, rispetto ai comportamenti umani che in questo caso, non sono in linea con lo spirito della nostra organizzazione".

Lo ha dichiarato in una conferenza stampa Antonio Oliveti, direttore artistico della rassegna che ha anche aggiunto: "Non siamo nelle condizioni di poter confermare come se nulla fosse il suo spettacolo. Non siamo giudici, ma non possiamo far finta di niente, nonostante la nostra stima musicale per Morgan resta immutata". Al posto del cantautore si esibirà Nino Buonocore. L'assessora alla Cultura e agli eventi, Angelica Lussoso, ha appoggiato la scelta del Festival: "Siamo in linea con le scelte del Taranto Jazz Festival. Non siamo giudici e non avremmo mai voluto che un concerto e un artista famoso per il suo amore sterminato per l'arte e la musica, fosse coinvolto in situazioni così deplorevoli come riportate dalla stampa. Ci sentiamo coinvolti e non possiamo far finta di niente". restano in cartellone gli appuntamenti di giovedì 18 luglio con Chiara Civello e del 19 con Tosca, mentre lo spettacolo di Joe Bastianich & La Terza Classe, previsto per domenica 21 luglio, è rimandato all'inverno prossimo.