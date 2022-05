Buona festa della mamma 2022, le più belle frasi di auguri da dedicarle oggi L’8 maggio 2022 si celebra in Italia la Festa della Mamma: qui una raccolta di 15 frasi, citazioni o aforismi da inviare come auguri alle vostre mamme.

Oggi 8 maggio 2022 si celebra una delle figure più importanti nella vita di ognuno: la mamma. Infatti è il giorno della Festa della mamma, che in Italia cade la seconda domenica di maggio, ma che fino a qualche anno fa veniva festeggiata proprio l'8 maggio. È il giorno in cui si celebra una delle persone più importanti della nostra vita, figura di riferimento a ogni età, e in grado di educarci durante la crescita. Abbiamo selezionato per voi le frasi, citazioni o aforismi che è possibile inviare come messaggi d'auguri alle vostre mamme, per ricordare loro il vostro affetto e quanto siano speciali per voi.

Buongiorno e buona festa della mamma, le frasi celebri da dedicare l'8 maggio

Una buona madre vale cento maestri. (Victor Hugo)

La felicità di una madre è come un faro che illumina il futuro, ma si riflette anche sul passato e lo avvolge nella dolcezza dei ricordi. (Honoré de Balzac)

Auguri per la festa della mamma 2022

Le storie ascoltate la prima volta in braccio alla mamma non saranno mai completamente dimenticate. (Giovanni Ruffini)

Nessun linguaggio può esprimere il potere, la bellezza, l’eroismo dell’amore materno. (Edwin H. Chapin)

L’amore materno è solo un sentimento umano. E come tutti i sentimenti è incerto, fragile e imperfetto. Contrariamente a quanto si crede, forse non è inciso profondamente nella natura femminile. (Elisabeth Badinter)

Le frasi divertenti e originali per gli auguri alla mamma su Whatsapp

Quando tua madre ti chiede: "Posso darti un consiglio" si tratta di una mera formalità. Non importa se si risponde sì o no. Lei ha intenzione di dartelo comunque. (Erma Bombeck)

La mia mamma è colei che mi ha insegnato l'ironia: "Prova a ridere e ti faccio piangere io"; colei che mi ha insegnato la resistenza: "Non ti alzi finché non fai scomparire quello che hai nel piatto"; colei che mi ha insegnato il ciclo della natura: "Così come ti ho fatto, ti distruggo"; colei che mi ha insegnato la logica: "Perché lo dico io, ecco perché"; e colei che mi ha insegnato le buone maniere: Tanti auguri, mamma.

Se l’evoluzione funziona davvero, come mai le madri hanno solo due mani? (Milton Berle)

Le madri sono gli unici lavoratori che non hanno mai vacanze. (Anne Morrow Lindbergh)

Quando mia mamma doveva cucinare per otto, ne faceva sempre abbastanza per sedici e poi ne serviva la metà (Gracie Allen)

Frasi e citazioni religiose per la mamma che non c'è più

Non rattristiamoci di averla persa, ma ringraziamo di averla avuta. (Agostino d’Ippona)

Una madre è colei che può prendere il posto di tutti gli altri, ma il cui posto nessun altro può prendere. (Gaspard Mermillod)

Poi mi prese una mano e con gli occhi mi disse quanto mi amava, finché il suo sguardo non divenne nebbia e la vita uscì da lei. (Isabel Allende)

Buona festa della mamma 2022