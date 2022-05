Perché oggi 8 maggio è la festa della mamma: come nasce e quando si festeggia Oggi, domenica 8 maggio 2022, è la Festa della Mamma, ricorrenza che ogni anno cade nella seconda domenica di maggio ma che fino al 2000 è sempre stata celebrata l’8 maggio. Le sue origini sono molto antiche ed è una festività diffusa in ogni parte del mondo.

La Festa della Mamma è una ricorrenza diffusa in tutto il mondo che rende omaggio alla figura materna, alla maternità e all’influenza sociale di tutte le madri. A differenza della Festa del Papà, che viene celebrata ogni anno nel giorno di S. Giuseppe, il 19 marzo, questa festività è "mobile". Fino al 2000, però, le cose erano completamente diverse: la Festa della mamma veniva infatti fatta coincidere sempre con l’8 maggio. Ora invece la data si modifica di anno in anno. Il motivo? Il calendario è stato allineato con quello americano, dove il Mother's Day cade nella seconda domenica del mese di maggio. Alcuni paesi del mondo fanno delle eccezioni: in Inghilterra la Festa della Mamma si celebra nella quarta domenica di quaresima, in Belgio nella seconda domenica di maggio, in Francia nell'ultima domenica di maggio.

Quando si festeggia la festa della mamma in Italia e perché: le date cambiano ogni anno

La Festa della Mamma nel nostro paese è nata nel 1956, quando il sindaco di Bordighera, Raul Zaccari, ha cominciato a celebrarla nel teatro Zeni della sua città per semplici fini commerciali. Non a caso, infatti, Bordighera sarebbe famosa per le sue coltivazioni di fiori, molto venduti in occasione della ricorrenza. Dall’altro lato, la Festa della Mamma avrebbe anche delle motivazioni religiose. Il 12 maggio 1957, Don Otello Migliosi, parroco di Tordibetto di Assisi, ha deciso di celebrare la mamma come una figura dal forte valore religioso, cristiano e interconfessionale. Con l'avvento dei movimenti femministi degli anni '70 l'immagine iconica della mamma si è evoluta: non più un semplice "angelo del focolaio" che dedica la sua vita alla famiglia ma una donna moderna che pensa alla propria emancipazione. Per 40 anni la giornata dedicata alla mamma è stata sempre celebrata l’8 maggio ma dopo il 2000 il nostro paese si è adattato alle tradizioni internazionali, cominciando a celebrare la Festa della Mamma la seconda domenica di maggio. È proprio per questo che la ricorrenza è diventata "mobile", dunque cade ogni anno in una data differente.

La Festa della Mamma celebra la figura materna e la maternità

Come nasce la Festa della Mamma: le origini

La Festa della Mamma ha origini antiche, è infatti legata al culto delle dee della fertilità degli antichi popoli politeisti, che venivano celebrate proprio nel periodo di passaggio dall’inverno all’estate. Tradizionalmente, però, si racconta che sia nata negli Stati Uniti negli anni Cinquanta dell’Ottocento, quando Ann Reeves Jarvis ha cominciato ad organizzare degli incontri tra donne per far fronte a dei problemi molto diffusi in quegli anni, come le condizioni igieniche precarie, le malattie e la mortalità infantile. Negli anni successivi alla guerra civile, sono state chiamate le “Giornate di amicizia tra madri” e sono diventate delle giornate di lutto per tutte le madri che avevano perso i figli in guerra. E' stato solo nel 1905 che Ann Jarvis ha voluto organizzare il primo Mother’s Day, in cui si invitavano le donne ad impegnarsi in politica per portare la pace nel paese, in modo da non dover più vedere i propri figli morti. Nel 1914, il presidente americano Woodrow Wilson ha poi fissato ufficialmente questa ricorrenza alla seconda domenica di maggio.

In Italia la Festa della Mamma è "mobile"

Le celebrazioni della Festa della Mamma nel mondo

Non tutti i paesi celebrano la Festa della Mamma nello stesso giorno: a fare eccezione sono l'Inghilterra, il Galles, la Scozia, dove la cosiddetta Mother Sunday coincide con la quarta domenica di Quaresima, mentre in Albania, Bulgaria, Moldavia, Russia, Romania e Macedonia, la ricorrenza viene celebrata insieme alla Festa della Donna, dunque l'8 marzo. In Francia viene chiamata la "journée des mères" e a partire dal 1950 per legge viene festeggiata ogni anno l'ultima domenica di maggio, a San Marino si celebra il 15 marzo, in Spagna e Portogallo la prima domenica di maggio. In Argentina, invece, si chiama Día de la madre e si festeggia nella domenica successiva all'11 ottobre, il giorno che celebra la Maternità della Beata Vergina Maria.