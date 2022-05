I regali beauty per la festa della mamma: kit di bellezza, creme viso e make up per stupire Sei ancora in dubbio su cosa regalare alla festa della mamma? Stupiscila con un pensiero dedicato alla bellezza: creme viso, cofanetti skincare, make up e tanto altro.

A cura di Federica Ambrogio

Foreo Ufo

Sei ancora indecisa su cosa regalare quest'anno per la festa della mamma? L'8 maggio regala bellezza: le idee per stupire la tua mamma sono tantissime, dai set dedicati alla cura delle pelle con creme viso, maschere e sieri al cofanetti make up per chi ama truccarsi, fino ai tools tecnologici per la cura della pelle o per creare lo styling perfetto ai suoi capelli. Abbiamo selezionato per te 20 idee regalo: scoprile tutte nella gallery!

I regali per la festa della mamma dedicati alla skincare

Per la mamma che ama prendersi cura della propria pelle saranno perfetti i cofanetti skincare o i cosmetici specifici per le sue esigenze. Pixi propone per esempio il +C Vit Brightening Trio, un set perfetto per per donare luminosità all'incarnato che comprende il +C Vit Priming Oil che nutre, energizza e bilancia la pelle, il +C Vit Brightening Perfector, un infuso di vitamina C perfeziona e potenzia le sfumature della pelle per dare alla cute un finish idratato e radioso e il +C Vit Lip Brightener, un balsamo per le labbra infuso in vitamina C ammorbidisce le labbra dando un tocco di colore e brillantezza. Sérum Régénérant Liftant di Eisenberg è invece un siero-gel liftante ideato per ristrutturare, rassodare e donare energia e vitalità a viso e occhi grazie alla sua azione anti-età. Perfetto da regalare anche il Kit Per La Cura Delle Labbra Lenitivo e Levigante di Fresh, il kit con gli iconici balsami per le labbra Fresh allo zucchero e alla rosa per idratare, levigare e proteggere le labbra tutto il giorno. Se la tua mamma ama i tools tecnologici il regalo perfetto è Foreo Ufo, il dispositivo per un trattamento maschera viso smart.

I regali per la festa della mamma che ama il make up

Se la tua mamma ama il make up potrai regalarle un tool che la aiuti a realizzare con facilità il suo trucco, come per esempio lo Specchio cosmetico illuminato BS 45 di Beurer: l'intensità della luce può essere regolata ed è dotato di un mini specchio con zoom x5 perfetto per realizzare dettagli di precisione. Tra i cofanetti make up da regalare c'è invece Cofanetto Terracotta & KissKiss Bee Glow di Guerlain, per dare un tocco di colore alle guance con la terra e alle labbra con il balsamo labbra colorato ricco di miele.

I regali per la festa della mamma per la cura dei capelli

Tra tools tecnologici e set per realizzare la piega perfetta avrai l'imbarazzo della scelta. Dyson propone la piastra Corrale in versione rosso fuoco, perfetta sia per realizzare una piega liscia impeccabile che onde morbide. Tra i set di cosmetici per la cura dei capelli è ideale invece Escapade En Méditarranée di Moroccanoil, per idratare i capelli danneggiati grazie all'azione mirata di uno shampoo riparatore idratante e del balsamo riparatore idratante, uniti al trattamento Moroccanoil e alla Maschera per capelli riparatrice. Se la tua mamma soffre di capelli crespi il prodotto perfetto da regalare sarà invece Amico Frizz Maschera di Diego Dalla Palma, che districa e nutre i capelli senza appesantire.