Buon Ferragosto 2021: 10 frasi e aforismi da inviare per gli auguri È Ferragosto, la festività estiva del 15 agosto che raccoglie la tradizione pagana dell’antica Roma, celebrando il giorno di riposo dal lavoro nei campi, ma anche la tradizione cattolica, festeggiando l’assunzione della Madonna in cielo. Ecco 10 frasi e aforismi da inviare nel giorno di Ferragosto.

Per il 15 agosto, Ferragosto, considerato festività nazionale, che quest'anno cade di domenica, ci sono alcune frasi e aforismi che negli anni hanno celebrato quella che è nata come una festività pagana. Sì, perché il nome Ferragosto diviene dalla festa pagana dell'antica Roma denominata "Feriae Augusti", voluta dall'imperatore Augusto per celebrare il giorno di riposo dal lavoro dei campi. In Italia il giorno assume anche una sfumatura ecclesiastica, celebrando l'assunzione della Madonna in cielo. Per festeggiare questa ricorrenza, che celebra anche l'amicizia e lo stare insieme in spiaggia, con il sole che inebria la compagnia, ecco 10 aforismi che celebrano il giorno di Ferragosto.

Frasi di Buon Ferragosto 2021: gli aforismi più belli per gli auguri

Conosco un bambino così povero

che non ha mai veduto il mare:

a Ferragosto lo vado a prendere

in treno a Ostia lo voglio portare.

“Ecco, guarda, gli dirò

questo è il mare, pigliane un po’!”

Col suo secchiello, fra tanta gente,

potrà rubarne poco o niente:

ma con gli occhi che sbarrerà

il mare intero si prenderà.

(Gianni Rodari)

L’estate si spara le ultime cartucce con ferragosto, malinconica come una bella donna che sfiorisce. L’anno prosegue, abbandonando le spiagge.

(Marcello Vitale)

La mia sensazione più profonda è che il ferragosto sia la festa del Nulla: e a questa convinzione io mi adeguo.

(Giorgio Manganelli)

Ferragosto in città

Nubi senza pioggia

uno stento dal cielo

ride la barista che ha riaperto

su questo mondo fermo

Tutti fuori i pochissimi cristiani

e la città è degli altri

raggruppati nei parchi

– ucraini, islamici, africani

Fra loro scivola mio padre

con aria tempestosa, poi

si accontenta di un gelato

crema, nocciola e cioccolato

(Alberto Bertoni)

Sotto il sole d’agosto la città

per pochi superstiti improvvisa

tali eleganze, tali allucinazioni.

(Daria Menicanti)

Buon Ferragosto: frasi simpatiche e divertenti da condividere su WhatsApp

Io ti amo, lo sai, e adoro fare tutto quello che fai tu. Hai messo il maglione, ho messo il maglione. Hai indossato i doposcì, ho indossato i doposcì. Hai messo i fuseaux, ho messo i fuseaux. Però, amore, cerca di capire. È Ferragosto e andiamo in spiaggia!

Flavio Oreglio, Poesie catartiche, 2003

No, io t’avevo telefonato pe’ sapé come t’eri messo per Ferragosto perché c’avevo un progetto abbastanza ra… Ah, lo passi co’ tu’ moje! Vabbè… vabbè… eh, sarà per n’altra volta… d’accordo… buon Ferragosto, allora…

(Carlo Verdone nel film Un sacco bello)

Eccoci nella pineta, al crocicchio dove sono i limonari, con i gitanti stesi all’ombra dei pini, le radio accese, i cartocci e le bottiglie di Ferragosto.

(Alberto Moravia, Scherzi di ferragosto)

Ma i cittadini italiani non sono da meno. Li ho visti, li ho visti in folla a Ferragosto. Erano l’immagine della frenesia più insolente. Ponevano un tale impegno nel divertirsi a tutti i costi, che parevano in uno stato di «raptus»: era difficile non considerarli colpevolmente incoscienti.

(Pier Paolo Pasolini)

Bene, anche Ferragosto è passato, momento liminale, un valico, il vero capodanno laico: Natale ha i regali, i buoni propositi, le riunioni di famiglia, è tutto organizzato; qui siamo in balia di noi stessi, dispersi in località montane marine o lacustri in attesa di tornare al lavoro. Osserviamo la nostra ombra, il nostro lato oscuro, sentiamo che qualcosa è finito e che un’altra stagione ricomincia. Ascoltiamo i gabbiani, le anitre su un lago o fiume, musiche di bar o discoteca, l’altoparlante in spiaggia o i fischi delle marmotte, se siamo in montagna.

(Carlo Grande)