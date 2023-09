Buon anno scolastico 2023/2024, le frasi di auguri più belle per l’inizio della scuola Abbiamo selezionato per voi le migliori frasi e immagini di auguri per il primo giorno di scuola e per l’inizio dell’anno scolastico 2023/2024.

A cura di Vincenzo Nasto

Inizia l’anno scolastico 2023/2024

Tra chi ha già cominciato e chi comincerà nei prossimi giorni, in Italia siamo ufficialmente nell'anno scolastico 2023/2024 e abbiamo selezionato per voi le migliori frasi e immagini di auguri per il primo giorno di scuola. Anche quest'anno, il calendario scolastico seguirà un ordine differente da regione a regione, come per esempio la provincia autonoma di Bolzano che ha cominciato il 5 settembre scorso, mentre Emilia Romagna, Lazio e Toscana saranno le ultime regioni, con gli studenti che vivranno il prossimo 15 settembre il primo giorno di scuola. Per questo motivo, abbiamo raccolto le frasi, le citazioni e i messaggi più belli per augurare un buon inizio anno scolastico non solo per gli studenti ma anche per gli insegnanti che ritornano in cattedra.

Inizio Anno Scolastico 2023/2024

Le frasi più belle per augurare buon primo giorno di scuola 2023/2024

Settembre settembrino, matura l’uva e si fa il vino, matura l’uva moscatella: scolaro, prepara la cartella! (Gianni Rodari)

Il primo giorno di scuola è un nuovo inizio. Non avere paura di quello che sarà, concentrati solo sul presente e vedrai che sarà un anno magnifico.

Non considerare mai lo studio come un dovere, ma come un’invidiabile opportunità. (Albert Einstein)

Colui che apre la porta di una scuola, chiude una prigione. (Victor Hugo)

La scuola è imparare quello che non sapevi nemmeno di non sapere (Daniel J. Boorstin)

Buon inizio anno scolastico 2023/2024, frasi divertenti e immagini da condividere