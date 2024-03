Bruno Mars non ha un debito di gioco di 50 milioni, dice il Casino MGM Il Casino di Las Vegas MGM ha smentito di essere creditore di un debito di 50 milioni da parte di Bruno Mars, come circolato nelle scorse ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bruno Mars (Getty Images)

Nelle scorse ore era girata un'indiscrezione di NewsNation che scriveva che Bruno Mars, una delle popstar più amate di questi ultimi anni aveva contratto un debito di 50 milioni di dollari (poco più di 45 milioni di euro) con lo MGM Grand di Las Vegas dove da tempo, dal 2016, tiene una serie di concerti, una residency, come si chiama in gergo. Una notizia che è cresciuta anche perché, in passato, il cantante non aveva nascosto il suo amore per le scommesse e proprio le scommesse e il gioco di azzardo avrebbero portato una cifra monstre di debito che, però, poche ore fa è stata smentita con una nota ufficiale rilasciata proprio dal Casino di Las Vegas, che ha negato qualsiasi debito e confermando il rapporto speciale tra loro e Mars.

Il comunicato del Casino in difesa di Mars

In un comunicato stampa inviato a Billboard, la MGM ha smentito: "Siamo orgogliosi del nostro rapporto con Bruno Mars, uno degli artisti più emozionanti e dinamici del mondo. Dai suoi spettacoli al Dolby Live al Park MGM alla nuova lounge Pinky Ring al Bellagio, il marchio di intrattenimento di Bruno attira visitatori da tutto il mondo. La partnership tra MGM e Bruno è di lunga data e radicata nel rispetto reciproco – si legge nella nota, che prosegue -. Qualsiasi speculazione diversa è completamente falsa; non ha debiti con la MGM. Insieme, siamo entusiasti di continuare a creare esperienze indimenticabili per i nostri ospiti".

Gli ultimi album della popstar

Insomma, una smentita totale da parte del Casino, mentre per il momento non vi è stata alcuna comunicazione ufficiale da parte del cantante che dal 2016 non pubblica un album solista: era 24K Magic che conteneva, tra le altre, hit come la canzone che dà il titolo all'album, ma anche brani come "That’s What I Like", "Versace on the Floor" e "Chunky". Nel frattempo, però, Mars non è stato con le mani in mano e ha pubblicato un album a quattro mani assieme a Anderson .Paak con cui ha messo su il progetto Silk Sonic, pubblicando l'album An Evening With Silk Sonic nel 2021 che fu lanciato con la canzone Leave the Door Open che vinse quattro Grammy Awards.