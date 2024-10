video suggerito

Bruce Springsteen appoggia Kamala Harris: “Trump è il candidato più pericoloso che abbiamo mai avuto” Bruce Springsteen ha annunciato il suo endorsement a Kamala Harris: “Appoggio Harris e mi oppongo a Trump, lui non capisce cosa significhi essere americani nel profondo”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

Bruce Springsteen e Kamala Harris (Getty Images)

Bruce Springsteen si aggiunge alla lista degli artisti pro Kamala Harris. "Ho solo un voto, ed è uno dei beni più preziosi che ho", ha dichiarato il cantante dando il suo appoggio ufficiale alla candidata democratica. La notizia dell'endorsement è arrivata tramite social media, dove Springsteen ha pubblicato un video in cui fa l’importante annuncio. In molti si aspettavano questo schieramento dato che dal 2008 ha appoggiato sempre candidati democratici da Obama nel 2008 a Hillary Clinton nel 2016, Biden nel 2020 e ora Harris.

Il video su Instagram

Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram, Springsteen ha esordito così: "Sostengo Kamala Harris per la presidenza e Tim Walz per la vicepresidenza, e mi oppongo a Donald Trump e JD Vance”. Poi ha proseguito con le spiegazioni della sua scelta: "Stiamo per arrivare a una delle elezioni più importanti nella storia della nostra nazione. Forse è dai tempi della Guerra Civile che questo paese non si è sentito così diviso politicamente, spiritualmente ed emotivamente come in questo momento. Non deve essere così. I valori comuni, le storie condivise che ci rendono una nazione grande e unita aspettano di essere riscoperti e raccontati ancora una volta. Ora ci vorranno tempo, duro lavoro, intelligenza, fede e donne e uomini con un bene nazionale che guidi i loro cuori".

Le parole di Springsteen su Kamala Harris

Springsteen ha poi spiegato nello specifico come mai ritiene che Harris e Walz siano i candidati migliori per gli Stati Uniti. "Kamala Harris e Tim Walz sono impegnati in una visione di questo paese che rispetta e include tutti, indipendentemente dalla classe, dalla religione, dalla razza, dal punto di vista politico o dall'identità sessuale. Vogliono far crescere la nostra economia in un modo che vada a beneficio di tutti, non solo di pochi, come me, in cima”. Il cantante che da sempre racconta l’America nelle sue canzoni ha ribadito che questa è la visione che lui condivide del suo Paese. “Ognuno vede le cose in modo diverso, e io rispetto la tua scelta come concittadino, ma come te, ho solo un voto ed è uno dei beni più preziosi che ho. Ecco perché, il 5 novembre, voterò per Kamala Harris e Tim Walz", ha concluso.

Le parole di Bruce Springsteen contro Donald Trump

Il cantante si è poi concentrato sul candidato repubblicano. "Donald Trump è il candidato alla presidenza più pericoloso che abbia mai visto in tutta la mia vita”, ha detto con sguardo serio, poi ha aggiunto: “La sua mancanza di rispetto per la sacralità della nostra Costituzione, della democrazia, dello stato di diritto e del pacifico trasferimento del potere dovrebbe escluderlo per sempre dall'incarico di presidente. Non capisce il significato di questo paese, la sua storia, o cosa significhi essere profondamente americano". Parole forti, che si legano a cosa significhi per il cantante stesso l’America, un paese che per lui è il più potente al mondo non per la potenza militare o quella economica, ma per i suoi valori: “Libertà, giustizia, opportunità eque e la possibilità di amare chiunque si voglia”.