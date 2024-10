video suggerito

Britney Spears ha deciso di sposare se stessa: "La cosa più brillante che abbia mai fatto" Britney Spears ha pubblicato una foto su Instagram in abito da sposa, annunciando di aver sposato se stessa: "La cosa più brillante che abbia mai fatto".

A cura di Vincenzo Nasto

Britney Spears, via Getty Images e Instagram

Nuova settimana e nuovo post su Instagram di Britney Spears, ritratta questa volta con un abito nuziale. La popstar che aveva sposato nel giugno 2022 Sam Asghari, ha condiviso sul suo profilo Instagram una riflessione sul matrimonio, affermando che "sposare se stessa" sia stata la decisione più brillante che abbia mai preso. Le immagini, riprese da un post di dicembre 2022, la vede ondeggiare con le mani e posare davanti alla telecamera mentre indossa un abito bianco in raso e un velo con rifiniture in pizzo. Nella didascalia del post, Spears allontana il rimpianto di aver fatto un passo del genere: "Il giorno in cui mi sono sposata con me stessa. Lo riporto indietro perché potrebbe sembrare imbarazzante o stupido, ma penso che sia la cosa più brillante che abbia mai fatto".

Britney Spears, via Instagram

Il post sui social di Britney Spears in abito da sposa

Il post originale, caricato nel 2022, celebrava il matrimonio con se stessa e con Sam Asghari: "Sì, mi sono sposata con me stessa. Mi annoiavo, mi piaceva il velo e ho detto: ‘Sono folle o c'è qualcosa di vero in questo'. Comunque sì, sono ancora sposato con mio marito". La cantante aveva già anticipato negli scorsi giorni questa unione ideologica con sé stessa, scrivendo nella didascalia di una clip con lo stesso vestito: "Un mese dopo essermi sposata in questo giorno, ho sposato me stessa!!! Cose che ti fanno dire mhhhhh". Nel frattempo, dopo l'annuncio della separazione lo scorso agosto 2023, quasi un anno dopo, a maggio era arrivato l'accordo per il divorzio. Una storia d'amore durata meno di due anni, anche perché la coppia si era ufficialmente fidanzata nel settembre 2021, negli attimi finali della conservatorship che legava Britney Spears alla figura del padre Jamie.

La vita matrimoniale di Britney Spears

Il divorzio da Sam Asghari è il terzo in ordine di tempo di Britney Spears. La cantante è infatti stata sposata per meno di tre giorni nel 2004 con l'amico d'infanzia Jason Alexander. Dopo 18 anni, l'uomo ha tentato di rovinare il matrimonio con Sam Asghari, presentandosi alla cerimonia e venendo allontanato dalla sicurezza. L'uomo verrà successivamente condannato per violazione di domicilio e percosse. Il secondo matrimonio è avvenuto pochi mesi dopo rispetto a quello di Jason Alexander, quando Britney Spears ha sposato l'attore e ballerino Kevin Federline. Il divorzio è avvenuto nel 2006, con la custodia dei figli affidata all'uomo. La donna, negli scorsi giorni, ha annunciato di star scrivendo il suo secondo romanzo, dopo il successo da oltre 2 milioni di copie di The Woman in me.