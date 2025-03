Meloni in Aula dice di non aver mai parlato di “vittoria” dell’Ucraina, ma lo ha fatto in diverse occasioni

video suggerito

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la replica di questa mattina in Aula alla Camera, dove è intervenuta per le comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo, ha detto di non aver mai pronunciato la parola "vittoria" in relazione all'Ucraina. "Non ho mai usato la parola ‘vittoria' rispetto alla guerra in Ucraina, ho sempre detto che dovevamo garantire la deterrenza necessaria ad arrivare alla pace".

Era stato il parlamentare di Avs Fratoianni a incalzarla sul punto, dicendo nel suo intervento durante il dibattito che l'Europa si rende irrilevante, "misura la sua irrilevanza nell'assenza di un protagonismo sul piano diplomatico di fronte all'invasione criminale di Putin in Ucraina. Un'assenza e un silenzio durato tre anni. tre anni, tre anni invece pieni di retorica, quella della vittoria militare, ce la ricordiamo, una retorica a cui purtroppo anche lei – ha detto Fratoianni rivolgendosi alla premier, presente in aula – ha preso parte in più di un'occasione".

Meloni ha negato quindi di aver utilizzato la parola "vittoria" in riferimento all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il M5s però ha diffuso un video che confuta le parole di Meloni, dimostrando al contrario che in più di un'occasione la presidente del Consiglio ha invece utilizzato quel termine invitando all'ottimismo, giustificando così il sostegno militare a Kiev. "Menzogna spudorata di Meloni in Aula: mente al popolo italiano", scrive il M5s in un video diffuso sui social, in cui sono raccolte alcune dichiarazioni che inchiodano la premier. "Noi scommettiamo sulla vittoria dell'Ucraina", diceva Meloni il 13 maggio 2023, in occasione della visita a Roma del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E la stessa frase era stata pronunciata da Meloni anche il 2 maggio 2023.

In un'altra occasione, durante la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina, ad aprile 2023, Meloni diceva: "Agli imprenditori italiani voglio dire: non abbiate paura. Non abbiate paura di investire, non abbiate paura di costruire, di ricostruire, non abbiate paura di saper guardare oltre i difficili mesi che stiamo attraversando, non abbiate paura di scommettere sulla vittoria dell'Ucraina e sulla sua integrazione nell'Ue", un'integrazione che "noi sosterremo con forza", e che si fonda su "una aspirazione sacrosanta di chi difende oggi, con la vita, anche la nostra libertà".

E ancora, ricorda il M5s, in un passaggio della conferenza stampa a Palazzo Mariinskij, a Kiev, nel febbraio 2023, al fianco al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Meloni assicurava: "Il governo italiano è al fianco dell’Ucraina fino alla vittoria" o, perlomeno, aggiungeva Meloni con un po' di cautela, "fino alla pace giusta che Kiev deciderà autonomamente e che noi non possiamo imporgli". "Senza alcuna vergogna", è il commento del M5s al post.