Il secondo quadro "old master" più costoso della storia: è il "Ritratto di giovane con tondo di santo" di Sandro Botticelli, venduto per oltre 92 milioni di dollari ieri presso la casa d'aste Sotheby's a New York, diventando così la seconda tela di epoca rinascimentale più costosa della storia dietro il Salvator Mundi di Leonardo da Vinci. L'opera di Botticelli ha superato di 12 milioni di dollari il massimo della stima della vigilia. Negli ultimi anni, la tela è stata esposta in grandi musei come il Metropolitan di New York, la National Gallery di Londra e la National Gallery di Washington Ad aggiudicarsi il capolavoro, un misterioso cliente al telefono con Lillia Sitnika, capo del desk Russia di Sotheby's a Londra. L'identità dell'acquirente resta misteriosa, come sempre.

Il "Ritratto di giovane con tondo di santo" di Sandro Botticelli battuto ieri all'asta per 92 milioni di dollari da Sotheby's raffigura un giovane nobile che secondo gli esperti potrebbe essere un membro della famiglia Medici, i mecenati di Botticelli. Il giovane regge in mano un tondo ligneo dipinto nello stile dell'artista senese Bartolommeo Bulgarini.

La soddisfazione per il risultato economico raggiunto da un'opera di Botticelli arriva fino in Italia. "Questo risultato testimonia lo straordinario valore, anche economico, che in tutto il mondo oggi viene riconosciuto al pittore fiorentino" ha dichiarato in una nota il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, ricordando la presenza dei dipinti di Botticelli nel più importante museo italiano. "La Galleria degli Uffizi, che di Botticelli custodisce una ventina di opere autografe, accoglie il più ricco nucleo di opere dell'artista al mondo. Con il record all'asta di oggi, Botticelli si conferma tra i gli artisti del passato, le cui opere hanno raggiunto i prezzi più alti mai pagati, dopo Leonardo da Vinci e Rembrandt: due altri grandi maestri, dei quali gli Uffizi conservano, per ciascuno, ben tre capolavori dipinti".