Biglietti per il concerto di Gigi D’Alessio alla Reggia di Caserta 2026: i prezzi e dove acquistarli

Gigi D’Alessio sarà in concerto alla Reggia di Caserta l’8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno 2026: ecco come acquistare i biglietti e quanto costano.
A cura di Redazione Music
Gigi D’Alessio – ph Angelo Orefice
Gigi D'Alessio, che il 19 settembre partirà con i suoi 7 concerti a Piazza del Plebiscito, che segna il ritorno a Napoli dopo i due concerti allo stadio Maradona dello scorso giugno, ha annunciato dieci concerti alla Reggia di Caserta nel 2026 – i biglietti sono già in vendita -, la quarta volta in una delle location più amate d'Italia, per la precisione nella storica Piazza Carlo di Borbone nell'ambito della rassegna "Un’estate da BelvedeRE – Reggia Session". D'Alessio, quindi, sceglie la Reggia come secondo posto dove tornare periodicamente per abbracciare i propri fan: il cantante sarà protagonista l’8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno 2026 per quella che è una maratona live che replica quelle che da anni, ormai, il cantante tiene nella principale piazza partenopea.

Quanto costa il biglietto per i concerti di Gigi D'Alessio a Piazza del Plebiscito a Napoli

Mappa dei settori per il concerto di D’Alessio alla Reggia di Caserta
Dalle 10 di oggi, martedì 16 settembre, sono disponibili le vendite per i biglietti per tutti e dieci gli appuntamenti che D'Alessio terrà a Caserta. La piazza è divisa in 8 parti e ognuna avrà un costo diverso a seconda della vicinanza dal palco. Si va, infatti dai 39 euro dell'ottava categoria fino agli 89 delle prime file, ma ce n'è per tutte le tasche, visto che i biglietti costeranno anche 85, 79, 75, 69, 59 e 49 euro, a seconda di dove ci si vuole sedere e dove si trova posto. Ecco un riassunto di tutti i settori e dei rispettivi prezzi:

  • Platea Cat 1: 89€
  • Platea Cat 2: 85€
  • Platea Cat 3: 79€
  • Platea Cat 4: 75€
  • Platea Cat 5: 69€
  • Platea Cat 6: 59€
  • Platea Cat 7: 49€
  • Platea Cat 8: 39€

Dove acquistare i biglietti per i concerti di Gigi D'Alessio a settembre

I biglietti per i concerti prodotti da GGD e Friends & Partners, quindi, sono già in vendita e per chiunque volesse acquistarli, da oggi si potrà farlo su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. D'Alessio darà sicuramente appuntamento al prossimo anno durante i sette concerto che terrà a Piazza del Plebiscito a partire dal 19 settembre, che anticipano anche i concerti che il prossimo anno terrà nei Palasport.

