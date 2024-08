video suggerito

Bianca Atzei si ritrova il figlio sul palco e canta con lui in braccio: "Mai successa una cosa così bella" Bianca Atzei si stava esibendo al VOI tanka Village, in Sardegna, quando il figlio, Noa Alexander, ha fatto irruzione sul palco, sorridendo. Il bimbo di appena un anno e mezzo è corso dalla mamma che lo ha preso in braccio e ha proseguito a cantare, emozionando tutti i presenti.

A cura di Gaia Martino

Bianca Atzei ha commosso il suo pubblico al VOI Tanka Village, in Sardegna, due sere fa, quando, mentre si esibiva, ha fatto irruzione sul palco suo figlio, Noa Alexander, nato dall'amore con la iena Stefano Corti. Il bambino di appena un anno e mezzo desiderava la sua mamma: la cantante lo ha così abbracciato e dopo averlo preso in braccio e posizionato sulle sue gambe, ha intonato il brano sardo "No potho reposare".

Il video di Bianca Atzei mentre canta con il figlio in braccio

"Non mi è mai successo qualcosa di più bello. Per la prima volta sei salito sul palco con mamma e mi hai fatto provare la cosa più potente che possa esistere. Il bene che mi fai è immenso e io son pronta a darti tutto l’amore che ho dentro. Ti amo cuore mio": con queste parole Bianca Atzei ha commentato il tenero momento con suo figlio, Noa Alexander, andato in scena durante il concerto al VOI Tanka Village. La cantante ha stretto forte a sé il bimbo prima di intonare la canzone sarda No potho reposare. Noa Alexander, nato dall'unione con Stefano Corti, si è quasi addormentato con il suono della voce della sua mamma.

Il video ha fatto il giro del web e ha emozionato tutti: "Mi hai fatto piangere dall’emozione!!! Siete bellissimi e tu sei straordinaria come sempre", le parole di Anna Safroncik per la sua amica. Anche il papà del bimbo, la iena Stefano Corti, ha condiviso su Instagram il video commentando: "L'amore vero, la mia famiglia".

L'amore con Stefano Corti e la nascita di Noa Alexander

Bianca Atzei è diventata mamma per la prima volta nel gennaio 2023. Ha dato alla luce il primo figlio con Stefano Corti, il suo compagno dal quale ora attende la proposta di matrimonio. Ospiti di Verissimo lo scorso febbraio, scherzarono insieme sulle nozze che non sono ancora arrivate. "Magari arriva (la proposta, ndr), magari arriva. Quando meno te lo aspetti prima o poi arriva, quando la vita smette di sorriderti arriva. Scherzi a parte, arriverà, anche perché io sono il più giovane dei suoi compagni", la replica dell'inviato de Le Iene che sogna, inoltre, di avere un altro figlio con la cantante.