Biagio Antonacci primo artista pop ad annunciare 10 concerti all'Anfiteatro del Vittoriale

A cura di Francesco Raiola

Biagio Antonacc (ph Paola Cardinale)

Biagio Antonacci ha annunciato 10 concerti all’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera (BS), fissando il record per la casa-museo voluta da Gabriele D'Annunzio dove per la prima volta un artista pop italiano terrà questa sequela di concerti, permettendo ai suoi fan di godere sia della musica che di una location particolare sul lago di Garda. Il cantautore, che sarà al Vittoriale nei giorni 17-18-20-21-22-24-25-27-28-29 settembre, è uscito poche settimane fa con l'album "L'inizio", che ha esordito al terzo posto della classifica FIMI degli album più ascoltati della settimana, alle spalle solo del ritorno dei Club Dogo con l'album omonimo e di X2VR, il ritorno di Sfera Ebbasta.

I biglietti per le dieci date, prodotte e organizzate da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l., saranno disponibili da giovedì 25 gennaio alle ore 12:00 su www.ticketone.it. Annunciando le date Antonacci ha ricordato che: “Il Vittoriale degli Italiani era un luogo dove andavo spesso, fin da bambino, con i miei genitori. Crescendo, quando ho iniziato a fare musica, ho pensato spesso alla possibilità di poter suonare in un luogo così importante per il nostro paese, un luogo storico e al contempo importante per la cultura italiana”.

Parlando di classifiche e dell'importanza dei live per lui, nell'intervista di pochi giorni fa a Fanpage.it, Antonacci spiegava come la gente ai concerti fossero, ormai, il suo primo posto in classifica: "Oggi la mia classifica sono i concerti – disse il cantautore a Fanpage.it -. Quando vedo che senza canzoni nuove riempio un po' di Palasport vuol dire che ho lasciato la traccia, e quella è indelebile. In quel caso il passato non è più solo malinconia, ma è una concreta malinconia". Antonacci ha pubblicato il suo sedicesimo album lanciato dai singoli "A cena con gli dei" e quelli pubblicati tra il 2022 e il 2023 (“Seria”, “Telenovela” e la collaborazione con Benny Benassi in “Tridimensionale”) oltre alla nuova versione del successo del 2007 “Sognami” (in collaborazione con Tananai e Don Joe nata in occasione della partecipazione come ospite dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo).