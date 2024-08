video suggerito

Arisa fischiata e insultata al suo concerto, poi il malore di una fan: “Chiamate un’ambulanza” Pioggia di fischi e insulti al concerto di Arisa a Gioia del Colle. Quando una fan si sente male l’artista interrompe l’esibizione per sollecitare i soccorsi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'ora di ritardo, i fischi, gli insulti e una fan portata via in ambulanza. È quanto accaduto durante il concerto del 25 agosto di Arisa al Gioia Fest, la performance della cantante era prevista in chiusura alla festa della mozzarella di Gioia del Colle. Gli spettatori, irritati per il comportamento dell'artista, hanno poi apprezzato il suo gesto: interrompere l'esibizione per permettere che una sua fan fosse soccorsa.

I fischi per Arisa in ritardo al concerto di Gioia del Colle

L'esibizione di Arisa a Gioia del Colle sarebbe dovuta partire alle ore 21:30 ma il ritardo della cantante ha fatto slittare l'inizio del concerto alle 23:00. Gli spettatori in attesa si sono lamentati per il comportamento dell'artista che, una volta salita sul palco, è stata accolta con una pioggia di fischi. In alcuni video che in queste ore circolano su TikTok viene ripresa la scena che ha come sottofondo anche i commenti dei presenti: "Fai pena. Non c'è rispetto". Prima di iniziare a cantare, Arisa si è scusata con i fan.

Arisa interrompe il concerto per soccorrere una fan

Nel corso dell'esibizione i fischi sono cessati ma è stata Arisa a interrompere il concerto. L'artista, infatti, si era resa conto che una delle spettatrici aveva bisogno d'aiuto. "Ambulanza, ambulanza per favore. C'è l'ambulanza? Ragazzi chiamate un'ambulanza" ha chiesto a gran voce la cantante. La donna è stata subito soccorsa ma prima di riprendere il concerto, l'artista si è voluta assicurare che andasse tutto per il meglio: "Tutto bene, cara? Un bacione!". Non è la prima volta che succede una cosa del genere, anche durante il concerto a Sessa Aurunca Arisa ha sollecitato i soccorsi per una giovane che aveva avuto un malore: "La ragazza ha avuto uno svarione a causa della mia splendente bellezza, però poi mi ha vista da vicino e si è ripresa. È passato lo svarione. M'ha visto da vicino e ha detto: "Sta cessa?". Un applauso a Ylenia che sta meglio".