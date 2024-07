video suggerito

Ariete canta Scengo da coppe e quartiere di Giusy Attanasio sul palco di Napoli Durante il suo concerto all’Arena Flegrea di Napoli, Ariete ha voluto cantare con il pubblico una delle canzoni neomelodiche più virali degli ultimi mesi: Scengo Da Coppe e Quartiere di Giusy Attanasio. Qui il video. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

La lunga estate di Ariete, in tour con il suo ultimo album La Notte, a cui aggiungere l'uscita del singolo Ossa Rotte dello scorso 3 maggio, è arrivata nelle scorse ore a Napoli, all'Arena Flegrea. Ospite del Noisy Naples Festival, la cantante ha preparato alcune sorprese per il pubblico partenopeo, mettendosi in gioco anche con una canzone in dialetto napoletano, virale su TikTok negli ultimi mesi. Infatti, accolta con energia dal pubblico, Ariete ha annunciato :"Io adoro questo meme, adoro anche lei, ma non vi posso assicurare nulla sul mio napoletano. Io canto la prima parte e voi continuate". Ma di quale canzone si tratta? Stiamo parlando di Scengo da coppe e quartiere, l'ultimo brano pubblicato dall'autrice neomelodica Giusy Attanasio, lo scorso 7 maggio. Infatti Ariete inizia a cantare il ritornello: "Scengo da coppe ‘e quartiere, si ’o traffico ’o permette ce vo ‘na mezz’ora". Bastano pochi secondi al pubblico dell'Arena Flegrea per riconoscere la canzone, così da accompagnare la cantante fino alla fine del ritornello, mentre Ariete mima un balletto prima di rimettere le in-ear e continuare il suo concerto. Ma prima di ricominciare, Ariete ringrazia il pubblico e la stessa autrice del brano: "Volo, bravissimi voi. È un omaggio a Giusy Attanasio, spero le sia piaciuto".

Perché l'omaggio a Giusy Attanasio e la risposta della cantante neomelodica

Ma come mai Ariete ha deciso di reinterpretare il brano recentemente pubblicato dalla cantante neomelodica? La canzone è diventata virale su TikTok pochi giorni dopo la sua pubblicazione, e lo si può notare dai numeri raccolti sulla piattaforma: oltre 40mila video con il suono in sottofondo. Ma anche su YouTube e Spotify la canzone ha avuto un boost, rientrando anche per una settimana nella Viral Chart 50 Italia: la canzone ha raccolto 666mila stream e oltre 5,1 milioni di visualizzazioni, in poco meno di due mesi. La canzone è ancora presente nella top 25 dei video musicali più visti in Italia su YouTube, alla 22esima posizione. Nelle sue storie Instagram, Giusy Attanasio ha voluto ringraziare Ariete scrivendole due messaggi: "Sono onorata di tutto ciò, grazie tesoro. E io adoro te" e "Grazie amore, Napoli è con te".

Storia Instagram Giusy Attanasio, 2024

Il tour estivo di Ariete

Nel frattempo, Ariete continuerà a viaggiare col suo tour La notte D'Estate: dopo Napoli, infatti, si esibirà il prossimo 24 luglio ad Atri, in provincia di Teramo, per poi arrivare in Sicilia, con il doppio appuntamento di Catania e Palermo del 27 e 28 luglio. Il 2 agosto suonerà al Parco Gondar di Gallipoli, prima di chiudere con un trio di date: il 10 agosto a Follonica, il 13 agosto a Roccella Ionica, mentre l'ultima data sarà a Olbia, in cui sarà ospite del Red Valley Festival.