Amici 25, le pagelle di domenica 8 marzo: Elena (7,5) al Serale, Opi (4) salva tutti (o quasi)

Opi ed Elena, via Amici 25

Domenica 8 marzo 2026 è andata in onda l'ultima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Ospiti della giornata: Emma & Rkomi, che cantano in anteprima il loro nuovo singolo "Vacci Piano", e Fabio De Luigi, che presenta il suo nuovo film Un Bel Giorno. Elena (7,5) conquista il pubblico e i giudici (non Anna Pettinelli) con "Azzurro" di Adriano Celentano ottenendo comunque il pass per il Serale. Svolta ulteriore nel regolamento di Amici per ammettere Opi (4). Saranno 17 concorrenti invece dei canonici 12 per il Serale: già ad Amici 22 erano stati ammessi 15 allievi, come ad Amici 23, mentre lo scorso anno erano stati ben 16. L’ennesima forzatura del programma che avrebbe potuto esser evitata mesi fa. Qui le pagelle.

Elena, voto 7,5:

Avrebbe tantissime cose da recriminare in questo breve, ma esaltante percorso ad Amici. Ma siamo sicuri che non sarà l’ultima volta in cui potrebbe ricevere un colpo basso dai giudici in gara, anche dopo esibizioni come “Azzurro” di Adriano Celentano.

Riccardo, voto 5,5:

Un voto che avrebbe potuto essere ancora più basso, legato principalmente ai confini numerici, annientati per l’accesso al Serale. “Piangere a 90” di Blanco non si distingue dalle ultime interpretazioni del giovane cantante, ormai in un vortice buio da mesi. Non dovrà farsi trovare impreparato la prossima settimana.

Caterina, voto 6:

La paura, dopo il no anche sulle note di “Anche Fragile” di Elisa aveva fatto temere il peggio. Incerta, incostante nelle ultime settimane, ma anche una, tra le poche ad avere picchi molto alti. Non è il caso di “Wildflower”, cantata seduta, a occhi chiusi, quasi a volersi estrarre dal contesto televisivo, dallo sguardo del pubblico. Il Serale potrebbe diventare un’avventura molto faticosa.

Plasma, voto 6:

Conquistare la maglia del Serale con “Io sono Francesco” di Tricarico, a cui ha aggiunto alcune sue barre, non è da tutti. Anzi, fotografa uno degli aspetti principali, se non l’unico, del suo accesso al Serale: una buona capacità autoriale, che talvolta si scontra con tentativi quanto meno borderline: vedasi “Stayin’ Alive” dei Bee Gees.

Opi, voto 4:

Opi potrebbe diventare, un giorno, un concorrente storico del talent di Canale 5. Una trama tutt’altro che orizzontale con tradimenti, scontri verbali, ripensamenti, canzoni in cui mascherare la propria voce, superbia ma anche estrema empatia nei suoi confronti quando, non per colpa sua, si è trovato a esser difeso dalla conduttrice Maria De Filippi. Un vortice di emozioni per paura di lasciarsi andare, per abbandonare un percorso che ha trovato nel suo accesso al Serale un solo commento: “Siamo ritornati a settembre”. Ha cambiato le regole sacrificando una parte fondamentale della sua carriera.