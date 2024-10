video suggerito

All'asta la banana attaccata al muro di Maurizio Cattelan: la stima è di 1,5 milioni di dollari Comedian, la banana attaccata al muro con il nastro adesivo di Maurizio Cattelan andrà all'asta da Sotheby's a New York: la stima è di 1,5 milion di dollari.

A cura di Elena Betti

Comedian, Maurizio Cattelan (Getty Images)

È l’opera più famosa di Maurizio Cattelan, nonché la più discussa, e andrà all’asta con una stima di 1,5 milioni di dollari. Parliamo di Comedian, la banana attaccata al muro con il nastro adesivo ideata dall’artista Maurizio Cattelan. L’asta è stata indetta da Sotheby’s e si terrà il 20 novembre a New York. Se già anni fa la vendita di un’opera gemella per 120 mila dollari aveva fatto scalpore, le stime da 1,5 milioni di dollari faranno girare la testa a molti.

Le esposizioni prima dell’asta

L’asta organizzata da Sotheby’s si terrà il 20 novembre a New York, ma prima della vendita verrà esposta in tutto il mondo. Il tour inizierà a Londra per poi proseguire con Parigi, Milano, Hong Kong, Dubai, Taipei, Tokyo e Los Angeles. La banana di Cattelan tornerà poi a New York dove vivrà lo stesso destino delle altre due opere gemelle. Entrambe sono infatti già state vendute rispettivamente per 120.000 e 150.000 dollari.

L’opera Comedian

Comedian è composta da una banana fissata al muro con del nastro adesivo. Secondo Sotheby’s si tratta di un’opera contemporanea di forte impatto. La casa d’asta spiega infatti che “la sua prima apparizione ha attirato un record folle, ha diviso spettatori e critici e ha causato un tale pandemonio che è stato necessario rimuoverla dai locali prima della fine della fiera”. Nel bene o nel male l’importante è che se ne parli, una frase che non potrebbe essere più azzeccata per questa opera che negli anni è stata al centro dell’attenzione tra apprezzamenti, contestazioni e notizie di colore: l’opera è infatti stata mangiata per ben due volte. Per Sotheby’s, Comedian si è guadagnata un posto d’onore in mezzo a tutte le opere concettuali. A farle compagnia con grande ironia e genialità si trovano la controversa e criticata Fontana che Marcel Duchamp realizzò nel 1917, il Disegno cancellato di William de Kooning di Robert Rauschenberg del 1953, ma anche il più recente Love is in the Bin di Banksy: l’opera che si autodistrusse dopo la vendita da 22 milioni di dollari.