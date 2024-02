Alessandra Amoroso: “Jovanotti mi ha promesso un duetto insieme, ho un video che lo dimostra” Ospite di Viva Rai2, Alessandra Amoroso ha rivelato una promessa che Jovanotti le avrebbe fatto in ambito musicale: “Un duetto insieme”. L’artista salentina avrebbe anche un video che dimostra le parole del collega e amico Lorenzo Cherubini. Chissà che presto non presenteranno al pubblico una collaborazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Alessandra Amoroso è stata ospite di Viva Rai2 nella puntata del 19 febbraio. La cantante salentina, reduce dal Festival di Sanremo 2024, ha chiacchierato e cantato con Fiorello, lasciandosi andare a una rivelazione su Jovanotti, di cui è sempre stata fan. Lorenzo Cherubini, stando al suo racconto, le avrebbe fatto una promessa, per il momento non ancora mantenuta.

La promessa di Jovanotti ad Alessandra Amoroso

Chiacchierando con Fiorello, Alessandra Amoroso ha rivelato di essere una grande fan di Jovanotti. "Mi ha detto ‘digli qualcosa che sono qua da te", ha rivelato il conduttore di Viva Ra2, spiegando che la cantante avrebbe voluto incontrare Cherubini. Non soltanto: pare che tra i due ci sia stata una promessa in ambito musicale, non ancora rispettata. "Mi ha promesso che avremo fatto qualcosa insieme, un duetto". Amoroso è certa delle parole del collega, tanto da avere delle prove che lo supportano: "Ho un video sul mio telefono". Fiorello ha anche chiesto alla sua ospite quale fosse la sua canzone preferita dell'artista. Una scelta difficile per l'interprete del brano Fino a qui: "Mi piacciono tutte, la mia preferita è Chiaro di Luna".

Alessandra Amoroso e la cotta per Jovanotti

"Jovanotti è un idolo per me. Io e le mie sorelle ascoltavamo sempre le sue canzoni, il primo concerto a cui sono stata era il suo: non avevo una lira nemmeno per battere la testa contro uno spigolo eppure non me lo sono persa. Quando l’ho visto sul palco, i miei occhi si sono riempiti di colpo di lacrime", aveva raccontato Amoroso al Corriere della Sera a proposito del noto artista, per il quale ha sempre avuto una cotta e profonda stima. Poi il primo incontro, nel quale l'emozione ha preso il sopravvento e la cantante si è commossa, poi il messaggio scritto per rimarcare come le sue canzoni abbiano scandito le fasi più importanti della sua vita.