Trump dopo la visita di Orban a Mar-a-Lago: "È un leader intelligente, ottimo lavoro Viktor" Donald Trump spende parole di elogio per Viktor Orban, descrivendolo come "un leader forte e intelligente" e condividendo un video che li ritrae insieme durante la visita del premier magiaro a Mar-a-Lago.

A cura di Annalisa Girardi

"Un leader intelligente, forte e compassionevole di un Paese meraviglioso, l'Ungheria. Ottimo lavoro, Viktor!". Sono le parole Donald Trump spende per Viktor Orban, condividendo sul suo social, Truth, un video che li ritrae insieme durante la visita del premier magiaro a Mar-a-Lago. Un incontro seguito a quelli che Orban ha avuto nei giorni scorsi, appena dopo aver assunto la presidenza di turno dell'Unione europea, con il presidente russo Vladimir Putin e con quello cinese Xi Jinping, attirando su di sé forti polemiche da parte delle istituzioni e dei leader Ue.

"Missione di pace 5.0. È stato un onore incontrare il presidente Donald Trump a Mar-a-Lago. Abbiamo discusso dei modi in cui arrivare alla pace. La buona notizia del giorno è che lui risolverà tutto", aveva scritto Orban pubblicando una foto con l'ex presidente statunitense, in corsa per tornare alla Casa Bianca alle elezioni del prossimo novembre.

"Durante la sua presidenza Trump ha dimostrato di essere un uomo di pace. Lo sarà ancora una volta", aveva anche aggiunto Orban, in alcuni post su X.

A parlare per conto delle istituzioni Ue, da ultimo, è stato il presidente francese Emmanuel Macron, che ha chiarito come il premier ungherese non abbia ricevuto alcun mandato dai suoi omologhi europei. "Penso sia legittimo che un capo di governo possa andare nel Paese in cui sceglie di recarsi in visita. Semplicemente non dovrebbero esserci ambiguità. Orban non l'ha fatto in quanto presidente di questo semestre con responsabilità europee", ha messo in chiaro Macron ai media francesi.

Da parte sua il governo ungherese ha accusato Bruxelles di voler sabotare la "missione di pace" intrapresa da Orban. "I sostenitori della guerra di Bruxelles si oppongono alla missione di pace ungherese, e così attaccano la presidenza di turno e il Primo ministro: la pace è necessaria ed è necessario agire a questo fine", si legge in un comunicato del governo di Budapest.

Tra pochi giorni si terrà la prima sessione plenaria del Parlamento europeo dopo le elezioni e tradizionalmente chi detiene la presidenza di turno è invitato a tenere un discorso programmatico: non è stato però il caso di Orban, che non ha ricevuto alcun invito a causa della sua visita a Mosca, che è stata considerata una violazione della linea dell'Ue.