50 Special compie 25 anni, Cesare Cremonini sulla sua prima hit: "Oggi sarà trasmessa da tutte le radio" Compie 25 anni "50 Special", la canzone che il 27 maggio 1999 regalò la popolarità ai Lùnapop e a Cesare Cremonini. E proprio il frontman della band, oggi solista, celebra questo speciale traguardo: "Ricordo unico della musica italiana".

A cura di Stefania Rocco

Il 27 maggio 1999 esordiva “50 Special”, la canzone che avrebbe regalato la popolarità a una band all’epoca ancora sconosciuta, i Lùnapop, e al suo frontman Cesare Cremonini. Proprio il cantante, oggi solista, celebra questo traguardo ricordando quanto accadde 25 anni fa, quando il successo travolse un gruppo di artisti giovanissimi alle prese con la loro prima hit. “Oggi compio 25 anni. Questa mattina tutte le radio e i network italiani passeranno 50Special per festeggiare un ricordo unico della musica italiana. Grazie a tutti”, ha scritto Cremonini sul suo profilo Instagram per celebrare questo anniversario.

Le radio italiane celebrano i 25 anni di 50 Special

Nella giornata di oggi, in una sorta di nostalgica staffetta musicale, le principali radio italiane trasmetteranno il singolo che portò al successo i Lùnapop. Quello stesso giorno di 25 anni fa segnò l’inizio dell’ascesa musicale per il giovanissimo gruppo che cantava di una vespa lanciata sui colli bolognesi, gruppo che nel 2000 vinse il Festivalbar con Qualcosa di grande.

Cesare Cremonini: “Cinque scalmanati ragazzi e la colonna sonora dell’estate”

È ancora la penna di Cremonini, 25 anni, a fotografare quel momento rimasto cristallizzato nel tempo. “Il 27 maggio 1999, a un passo dal nuovo millennio, l’Italia si sveglia ancora senza lo smart-phone appoggiato sul comodino del letto. Internet si sta diffondendo lentamente nelle nostre case ma Facebook è soltanto un gioco di ruolo tra gli universitari di Harvard. I social network sono lontani a venire. Le persone osservano il mondo dalla finestra di casa o leggendo libri, magazine e giornali”, ha scritto nel post pubblicato su Instagram per celebrare i 25 anni di quella hit, la prima, “Siamo nel momento perfetto, in bilico sulla fune, a cavallo fra due epoche. L’euro, nato il primo di gennaio di quell’anno, non ha ancora mandato in pensione la lira mentre Michael Jordan gioca la sua ultima partita di basket. Leonardo Di Caprio è appena diventato una star planetaria quando Valentino Rossi vince il suo secondo titolo di campione del mondo nella classe 250. Roberto Benigni dice al mondo intero che ‘La vita è bella’ e un po’ sembra vero perché anche dal punto di vista politico si guarda al futuro. Il governo di Israele e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina hanno firmato storici accordi e negoziati di pace. Ed è proprio in quei giorni che, nei negozi di dischi che sono ancora il punto di ritrovo di milioni di giovani del pianeta, esce una nuova canzone di una band di cinque scalmanati ragazzi emiliani che farà da colonna sonora all’estate italiana di un’intera generazione. Il suo titolo è ’50 Special’, la canta un giovanissimo studente del liceo scientifico Albert Sabin di Bologna e parla dei colli bolognesi e di una vespa che ti toglie i problemi. Ce”.

