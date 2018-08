Ancora cinque giorni, poi si conoscerà nei dettagli il piano di Autostrade per l'Italia per la messa in sicurezza dell'area del Polcevera nei dintorni del ponte Morandi e di ciò che resta del ponte stesso, con l'abbattimento dei due monconi i cui scricchiolii, da giorni, fanno temere un crollo imminente. A renderlo noto è stato ieri il Presidente della Regione Liguria e commissario straordinario per l'emergenza Giovanni Toti: "Abbiamo dato tempo ad Autostrade sino a venerdì prossimo. Sarà un piano unico con interventi progressivi. In primis il piano sarà presentato alla Procura", ha detto il governatore, spiegando che il destino delle case sarà che si trovano nei pressi della struttura sarà deciso dal piano prescelto tra quelli che fornirà Autostrade. "Resto convinto che le operazioni tra abbattimento e ricostruzione durino un anno", ha detto Toti.

Brencich e Ferrazza lasciano la commissione ministeriale sul crollo di Ponte Morandi

Nel frattempo, a circa una settimana dalla sua nomina, la commissione ispettiva indetta dal Ministero delle Infrastrutture perde due tra le sue pedine fondamentali: il professor Antonio Brencich ha infatti rassegnato ufficialmente le sue dimissioni da componente della commissione, e in una nota il dicastero ha fatto sapere che Danilo Toninelli "allo stesso tempo ha dato mandato per la revoca dall'incarico di presidente della stessa commissione per l'architetto Roberto Ferrazza, secondo ragioni di opportunità in relazione a tutte le istituzioni coinvolte in questa vicenda". Il Ministero spiega che a breve verrà integrato all'organico della commissione Alfredo Principio Mortellaro, dirigente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e figura considerata di altissimo livello con 30 anni di esperienza alle spalle.

Crollo di Ponte Morandi, ancora nessun indagato

Per quanto concerne la vicenda giudiziaria il procuratore Francesco Cozzi in una conferenza stampa ha affermato: "Ho letto sulla stampa che 10-12 persone sarebbero state iscritte nel registro degli indagati: questo non corrisponde al vero. È già stata acquisita documentazione molto rilevante presso la direzione di Autostrade in varie località e ulteriori acquisizioni verranno decise. E' stato accertato uno stato severo di degrado anche del moncone del lato ovest di ponte Morandi. Il grado di gravità del lato est è un risultato di una misurazione che era stata fatta dagli organi tecnici. Il grado considerato grave dall'altra parte è il risultato di una constatazione di oggi dei consulenti incaricati dalla Procura. I consulenti informeranno ad horas i pm perché siano avvisati organi competenti per la messa in sicurezza o l'abbattimento".