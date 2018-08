Le vacanze estive sono ormai agli sgoccioli e gli automobilisti che si sono mossi in auto per andare in ferie si troveranno ora ad affrontare il secondo week-end di controesodo. Il traffico sulla rete autostradale italiana sarà considerevole e le autorità segnalano per il fine settimana del 25 e 26 agosto un bollino rosso. Difficoltà per la chiusura di un tratto della A14 in direzione Sud tra Fermo e Grottammare: la strada scorre su due corsie.

Per chi viaggia dall'Adriatico verso Bologna, il percorso consigliato dalla società Autostrade per l'Italia passa attraverso Roma: i mezzi provenienti da Bari possono immettersi sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Napoli per poi raggiungere la A1, quelli che invece provengono da Pescara possono utilizzare l'A25 Torano-Pescara o l'A24 Roma-Teramo verso Roma per poi raggiungere l'A1. Per chi invece proviene da nord, Autostrade per l'Italia consiglia l'uscita di Civitanova Marche, con rientro sulla A14 a Grottammare dopo aver percorso la SS16 Adriatica, lungo la quale il traffico procede comunque a rilento. Per le brevi percorrenze in direzione di Ancona, si può uscire a San Benedetto del Tronto e rientrare in autostrada a Pedaso dopo aver percorso la SS16 Adriatica.

Traffico intenso anche nella rete autostradale ligure, sia in direzione Francia che in direzione Genova, La Spezia e Milano. In direzione Francia, carreggiata Nord, traffico intenso su tutta la tratta con possibili rallentamenti o code nella tratta Savona – Finale Ligure, tra le ore 9.00 e le ore 13.00. Possibili code in uscita alla Barriera di confine, dalle 13.00 alle 19.00. In direzione Genova (carreggiata Sud), invece, traffico intenso con possibili code tra Pietra Ligure e Savona. In mattinata possibili code in entrata alla Barriera di Confine. Situazione simile è prevista anche per domenica 26 agosto.