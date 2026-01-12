Io, Nikita killer del clan”: Cristina Pinto, la prima donna sicario della Camorra

Nella nuova puntata di Confidential, il programma d'inchiesta di Fanpage.it condotto da Francesco Piccinini insieme a Tommaso Ricciardelli e Marta Casà, accendiamo i riflettori su una figura unica e controversa della criminalità organizzata napoletana: Cristina Pinto, nota alle cronache con il soprannome di "Nikita". Entrata nel sistema criminale ad appena 16 anni, la Pinto è considerata la prima donna "killer" della Camorra. Nel corso dell'intervista, l'ex affiliata racconta la sua ascesa fino a diventare la fedele guardaspalle del boss del Rione Traiano, Mario Perrella.

Entreremo nel crudo spaccato degli anni '90, esplorando le dinamiche di potere in un ambiente spietato e prettamente maschile, dove una donna per farsi rispettare doveva dimostrare di essere più forte e seria degli uomini. Il video affronta senza filtri i capitoli più oscuri della sua vita: la partecipazione ai conflitti a fuoco, lo smaltimento di rifiuti tossici e i lunghi anni trascorsi in carcere. Cristina Pinto è stata infatti una delle primissime donne della camorra a essere sottoposta al durissimo regime del 41 bis.

Il nucleo centrale del dibattito ruota attorno alla sua irremovibile decisione di non collaborare mai con la giustizia. Rifiutando categoricamente l'etichetta di "pentita", la Pinto si definisce oggi una persona "reintegrata" dopo aver scontato quasi trent'anni di pena, lanciando dure accuse contro i collaboratori di giustizia. La puntata fornisce inoltre spunti psicologici, analizzando il legame tra la fascinazione per le armi e l'ego criminale. Infine, non mancherà un acceso dibattito sull'influenza mediatica della malavita, con le dure critiche della Pinto alle serie tv come Gomorra e al giornalista e scrittore Roberto Saviano. Un viaggio complesso per decifrare l'ideologia di chi ha vissuto la criminalità in prima linea.