Faccia a faccia storico a Confidential: Gaspare Mutolo e Santino Di Matteo raccontano i segreti di Cosa Nostra

I pentiti Gaspare Mutolo e Santino Di Matteo si confrontano per la prima volta faccia a faccia a Confidential sui segreti, le stragi e i legami di Cosa Nostra.

In questa ottava puntata imperdibile di Confidential, il programma di inchiesta e approfondimento di Fanpage.it condotto da Francesco Piccinini, assistiamo a un evento senza precedenti: il primo confronto diretto tra due ex killer e storici affiliati a Cosa Nostra, Gaspare Mutolo e Santino Di Matteo.

Accompagnati dalla giornalista Giorgia Venturini e dallo scrittore Tommaso Ricciardelli, i due collaboratori di giustizia ripercorrono dall'interno le tappe più sanguinose e oscure della criminalità italiana. L'episodio offre un'immersione cruda negli eventi che hanno segnato la storia di Cosa nostra, come la "seconda guerra di mafia", che Mutolo definisce piuttosto una vera e propria "mattanza" unilaterale orchestrata dai Corleonesi per decimare le famiglie rivali.

Gaspare Mutolo (ex autista di Totò Riina) e Santino Di Matteo (coinvolto in prima persona nella strage di Capaci) svelano i retroscena di eventi cruciali: dalla misteriosa morte di Antonino Gioè ai contatti tra Cosa Nostra, apparati deviati dello Stato, esponenti della Camorra e colletti bianchi della politica. Il dibattito tocca le sue vette più drammatiche affrontando le responsabilità dei boss, le differenze di percezione morale tra l'essere un "pentito" e un "collaboratore" di giustizia, e il tragico rapimento e omicidio del piccolo Giuseppe, figlio di Santino Di Matteo.

Un dialogo giornalistico necessario per privare la mafia del suo fascino e della sua omertà. Un monito che, come ricordano gli stessi ex mafiosi in chiusura, è rivolto direttamente alle nuove generazioni: ascoltare queste storie di sofferenza e distruzione affinché nessuno ripeta più i loro stessi drammatici errori.