Faccia a faccia con la Camorra: l’ex boss Francesco Mazzarella mostra il volto in diretta

L’ex boss della camorra Francesco Mazzarella mostra il volto per la prima volta e svela i segreti, gli affari e i tradimenti del clan Mazzarella.

In questa dodicesima puntata di Confidential, il programma di approfondimento e inchiesta di Fanpage.it condotto da Francesco Piccinini, assistiamo a un momento di grande impatto: Francesco Mazzarella, ex boss dell'omonimo e potentissimo clan camorristico di Napoli e oggi collaboratore di giustizia, decide per la prima volta di togliersi il passamontagna e mostrare il suo volto al pubblico.

Dopo esserci addentrati nei luoghi simbolo del potere criminale nelle scorse puntate, questa sera Mazzarella risponde a viso aperto alle domande della redazione e degli spettatori. L'ex boss ripercorre la sua vita criminale, dalla gestione delle piazze di spaccio nel centro storico fino alla passione per le armi e ai cruenti agguati subiti a San Giovanni a Teduccio. Con estrema schiettezza, svela i meccanismi di riciclaggio del denaro sporco attraverso insospettabili prestanome e analizza i legami, spesso basati sull'esibizionismo, tra la camorra e l'industria della musica neomelodica.

Nel corso del video emergeranno retroscena inquietanti, come le minacce di morte ricevute dai suoi stessi familiari tramite i social e il tentativo di corruzione con un'offerta di un milione di euro per fermare il suo pentimento. Mazzarella lancia inoltre un forte monito ai giovani, smascherando le false promesse del "sistema" e ribadendo come la strada della criminalità porti inevitabilmente solo al carcere o alla morte. Ad arricchire la puntata, l'investigatrice Marta Casà traccerà un preciso profilo criminologico ed emotivo del camorrista, mentre Tommaso Ricciardelli inaugurerà una nuova rubrica per spiegare come le recenti riforme sulle indagini preliminari rischino di smantellare la legislazione antimafia in Italia.