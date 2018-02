Ha dato alla luce le sue due gemelline, al settimo mese di gravidanza, ma poi è morta per le complicanze dell’influenza suina. Arriva dalla Sardegna la tragica storia di Carla Pisanu, una donna di trentacinque anni originaria di Barisardo (Ogliastra) deceduta nella notte tra domenica e lunedì nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Sassari, dove era arrivata già in gravi condizioni e dove aveva combattuto per giorni dopo aver partorito le sue bambine. Le piccole, che sono in buone condizioni, sono nate il 12 gennaio scorso e dopo il parto i medici si sono concentrati sulle cure della neo-mamma, ma purtroppo la donna non ce l’ha fatta a superare i postumi dell’influenza. Il virus in Sardegna ha già fatto tre vittime negli ultimi giorni.

Il dolore di amici e parenti per la scomparsa della giovane mamma – Il corpo di Carla è stato restituito alla famiglia e nel pomeriggio di oggi a Barisardo ci sono stati i funerali della giovane mamma. “Ciao amore mio, riposa in pace. Nessuno colmerà il vuoto che hai lasciato”, è il messaggio struggente che il marito della donna ha affidato a Facebook, dove ha pubblicato anche una foto dove entrambi sono sorridenti e felici. Oltre a quello dell’uomo, sono tanti i messaggi apparsi sui social per ricordare la trentacinquenne stroncata dall’influenza. “Non so come farò senza di te tesoro mio”, recita uno dei messaggi scritti su Facebook. Dall’ospedale in cui Carla Pisanu è deceduta hanno spiegato che quando la donna è arrivata presentava già un quadro clinico importante, che poi si è ulteriormente aggravato. Attualmente al Santissima Annunziata sono ricoverati quattro pazienti per insufficienza respiratoria grave con influenza H1N1.