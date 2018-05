"Fermi, fermi, andatevene con quell'affare, non lo gonfiate": queste sono state le ultime drammatiche parole che i cronisti sono riusciti a sentire 30 metri più in basso del viadotto dal quale minacciava da ore di lanciarsi Fausto Filippone, 49 anni. Frasi rivolte ai Vigili del Fuoco che stavano tentando di sistemare un gonfiabile al di sotto del viadotto dell'A14, a Francavilla al Mare. Ma non c'è stato nulla da fare: l'uomo si è buttato giù, ed è morto dopo un volo di 40 metri, nello stesso punto in cui ore prima aveva gettato una bambina di 12 anni, sua figlia, che è morta sul colpo. Lo hanno constatato, a quanto si apprende, i medici legali. In un primo momento si pensava che la piccola non fosse figlia di Filippone, ma soltanto di sua moglie.

"Scusa scusa", continuava a ripetere senza sosta l'uomo mentre si teneva appeso nel vuoto, da quasi sei ore alla rete del viadotto in contrada Vallemerlo in provincia di Chieti. Le urla, provenivano dall'alto fino a trenta metri sotto, nel luogo dove si erano appostati i cronisti, anche se, complice la concitazione del momento non era possibile distinguere in modo nitido le parole di disperazione.

Fausto Filippone, 49 anni, dirigente della Brioni, non ha parlato con i mediatori, ma ha continuato a fare segni, impedendo a chiunque di avvicinarsi, fino al tragico epilogo. I fatti si sono verificati nelle prime ore del pomeriggio di oggi, 20 maggio, all'altezza del km 390 in direzione Sud. Filippone ha scavalcato la rete di protezione, e ha tenuto i piedi poggiati su una soletta di cemento. L'autostrada è chiusa al transito.

Sul posto erano arrivati alcuni parenti dell'uomo, fra cui anche la sorella, che ha cercato invano di parlare con lui, ma senza successo. Gli sforzi delle Forze dell'ordine sono stati concentrati nel cercare di salvargli la vita.

La tragedia è collegata con certezza con la caduta di una donna, stamattina a Chieti, da un balcone al quarto piano. Soccorsa dal 118 la donna è morta in ospedale per le gravi lesioni riportate, si apprende da fonti sanitarie. Secondo quanto si apprende si tratta proprio della convivente e moglie di Filippone e madre della ragazzina. Si chiamava Marina Angrilli, di 52 anni, e insegnava lettere al liceo scientifico di Pescara Leonardo da Vinci. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti spunta anche l'ipotesi dell'omicidio: potrebbe essere stato lo stesso Filippone a provocare la morte della moglie.