Tragedia a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, dove un uomo prima ha lanciato dal ponte del viadotto dell'autostrada A14, la figlia di soli 12 anni e poi ha minacciato il suicidio. E' successo nel primo pomeriggio di domenica 20 maggio all'altezza del km 390 in direzione Sud: le operazioni sono ancora in corso, perché il padre, avendo l'intenzione di gettarsi a sua volta nel vuoto, non consente ai soccorritori presenti in zona di intervenire. Al momento non si conoscono neanche le condizioni della bambina, per cui non si sa ancora se la piccola sia viva o meno, anche se l'osservazione a distanza non evidenzia movimenti.

L'elicottero del 118 di Pescara non è riuscito ad atterrare per non interferire con i soccorritori che stanno cercando invano di far scendere l'uomo dal guardrail dell'autostrada. Nel frattempo la polizia sta ricostruendo l'accaduto anche grazie alle telecamere dell'autostrada, mentre si attende l'arrivo del magistrato di turno. Sul posto ci sono anche la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale del 118 con l'eliambulanza.