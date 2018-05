“Rebecca gioca nel campionato del Cielo". L'annuncio che nessuno avrebbe mai voluto leggere è di papà Giuliano, che per tre giorni è rimasto perso nell'incertezza accanto alla figlia. Ma purtroppo la giovane non ce l’ha fatta. È morta all'Ospedale ‘Bufalini' di Cesena Rebecca Braglia, 18enne rugbista degli Amatori Parma, ricoverata in Rianimazione dopo aver riportato un trauma cranico in un placcaggio durante una partita a Ravenna, domenica. La ragazza, reggiana, aveva battuto la nuca e, dopo essere stata soccorsa subito sul campo, era stata trasportata e operata.

L'infortunio di Rebecca sul campo da gioco– Troppo grave dunque il trauma riportato in uno scontro di gioco domenica, durante una partita a Ravenna. Rebecca era stata operata d'urgenza e ricoverata in Rianimazione al nosocomio cesenate, ma i medici avevano fatto subito capire ai suoi cari che le speranze erano ridotte al lumicino. Aveva invocato le preghiere, papà Giuliano, e in quei messaggi strazianti pubblicati sui social network aveva sempre speso una parola anche per gli altri, chi era annichilito dal dramma di Rebecca. Lo ha fatto anche stavolta: "Voi dovete continuare il campionato terreno", scrive annunciando il volo finale della figlia.

Chi era la rugbista morta in uno scontro di gioco – Studentessa del liceo scientifico, Rebecca molto nota nel settore regionale della palla ovale. Dopo essere cresciuta nel Rugby Reggio, aveva giocato nel Colorno, per poi approdare nella squadra di Parma. Sconvolto, una volta appresa la notizia, il presidente della Federazione rugby Emilia-Romagna Giovanni Poggiali: “Non so davvero cosa dire, siamo tutti in grandissima apprensione. Sono scioccato, è successo tutto durante una normale azione di gioco”. Negli ultimi giorni, un altro messaggio era arrivato dagli ex compagni di squadra di Colorno: "Non sono giorni facili per la famiglia di Rebecca, non lo sono nemmeno per il nostro club, che Rebecca l’ha accolta per anni nel settore giovanile – avevano scritto su Facebook i giocatori – Facciamo tutti il tifo per lei, affinchè possa risvegliarsi quanto prima dal brutto colpo che da domenica la sta costringendo a lottare silenziosamente tra la vita e la morte".