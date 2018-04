Drammatico incidente durante una partita di rugby degli Amatori Parma Under 18 a Ravenna. Durante un’azione di gioco la reggiana Rebecca Braglia ha battuto violentemente la nuca ed è rimasta in terra priva di sensi. Le sue condizioni sono apparse subito critiche tanto che la 18enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove attualmente si trova ricoverata in rianimazione con prognosi riservata, lottando fra la vita e la morte, all'Ospedale Bufalini di Cesena.

L’infortunio è avvenuto sul campo di rugby di Ravenna, dove ieri domenica 29 aprile, era in corso una gara a sette di Coppa Italia. Secondo le prime informazioni l'infortunio sarebbe avvenuto dopo un normale placcaggio, il più classico degli uno-contro-uno del rugby: Rebecca però batte con forza la testa, così violentemente da procurarsi un trauma cranico molto grave; il medico entra in campo immediatamente mentre era ancora in corso l'azione di gioco. Le partite del torneo vengono sospese. L'equipè dell'ospedale di Cesena l'ha sottoposta ad un delicato intervento chirurgico al Bufalini, la struttura sanitaria specializzata in questo tipo di interventi per tutta la zona della Romagna.

Rebecca Braglia, studentessa del liceo scientifico, è molto nota nel settore regionale della palla ovale. Dopo essere cresciuta nel Rugby Reggio, ha giocato nel Colorno ad è poi approdata nella squadra di Parma. Sconvolto, una volta appresa la notizia, il presidente della Federazione rugby Emilia-Romagna Giovanni Poggiali: “Non so davvero cosa dire, siamo tutti in grandissima apprensione. Sono scioccato, è successo tutto durante una normale azione di gioco”.