Stava cercando un giocattolo quando è morto. Jayden Baskerville, 6 anni, è stato travolto dai mattoni del caminetto della sua abitazione nella città di Henderson, in Nord Carolina. "Ha sentito come un ‘bam bam bam’. E quando è entrata nel soggiorno, tutti erano scioccati perché quel grosso mattone era sulla sua testa e sul suo petto", ha spiegato Shirley Venable, nonna della vittima, descrivendo la reazione della madre di Jayden, pochi istanti dopo l'incidente. Il piccolo è stato trasportato nell’ospedale vicino, ma è deceduto poco dopo.

"’Papà, non riesco a respirare, papà, non riesco a respirare’ ha detto a suo padre. Quell’uomo è ancora a pezzi quando pensa a quelle parole. Ha visto il sangue sgorgare dalla sua bocca", ha aggiunto Shirley. Jayden aveva due sorelle più piccole e non sanno ancora che il loro fratello è morto. "Pensano ancora che sia all'ospedale, non riescono a trovare ancora le parole per dire loro che se n'è andato per sempre, quindi continuano a chiedere ai genitori ‘quando torneremo in ospedale per vedere Jayden’?" ha aggiunto la nonna.

La famiglia viveva in quella casa solo da poche settimane dopo che la loro precedente residenza aveva subito danni da fumo dopo un incendio. L'ufficio dello sceriffo della contea di Vance sta indagando sul caso. Il funerale di Jayden è fissato per le 15:00 Domenica alla Mitchell Baptist Church a Louisburg. La sua famiglia ha creato un fondo su GoFundMe per aiutare a coprire le spese funerarie.