Un ragazzo di sedici anni è stato picchiato selvaggiamente in strada da un gruppo di coetanei che lo hanno accerchiato, deriso e colpito con calci e pugni. L’aggressione è avvenuta domenica pomeriggio a Carpi (Modena), in una via del centro, e da una finestra di un appartamento vicino qualcuno ha notato quel gruppo di ragazzi che si accaniva contro il coetaneo, messo in un angolo, e ha ripreso la scena col cellulare. E poco dopo il breve video in cui si vede la vittima picchiata a turno dai vari ragazzi è finito in rete, su Instagram. Il filmato, secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, è stato inoltrato al responsabile del gruppo “Sei di Carpi se…”, che subito ha avvisato i carabinieri. Le successive indagini hanno portato a identificare e denunciare presso la procura dei minori di Bologna il gruppetto di “bulli”. Si tratta di nove minorenni carpigiani, studenti delle scuole superiori della città. Sono stati denunciati per percosse e violenza privata.

Da tempo la vittima subiva violenze – La vittima frequenta la stessa classe di due dei suoi aggressori. Secondo quanto appreso dai carabinieri, il sedicenne subiva da tempo le violenze da parte del gruppo, ma mai lo avrebbe raccontato ai genitori probabilmente per paura di ritorsioni. Quello di domenica, ricordano ancora i quotidiani locali, non è sicuramente il primo episodio di bullismo che avviene in centro. La scorsa estate, ad esempio, un ragazzino fu preso a schiaffi e deriso perché omosessuale. A novembre invece un sedicenne “convocò” due quindicenni per poi aggredirli e poi costringerli a scusarsi con lui in ginocchio.