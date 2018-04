Non indossava la cintura di sicurezza, in braccio aveva un bambino e, mentre guidava, con la mano destra reggeva il cellulare perché a quanto pare era impegnato in una conversazione. E addirittura, sottoposto a controlli, è risultato anche senza patente di guida, che non aveva mai preso nella sua vita. È quanto accaduto a Brindisi, dove un uomo di trentacinque anni è stato beccato dagli agenti della polizia stradale che gli hanno contestato numerose infrazioni con relative sanzioni. Il trentacinquenne era alla guida di un autocarro. L’uomo è stato beccato e sottoposto a un controllo alle porte della città, nei pressi del centro abitato.

Fermato per un controllo, gli agenti hanno scoperto che il 35enne non aveva neppure la patente – La persona in questione, secondo quanto fatto sapere dalla Polstrada di Brindisi, “guidava tranquillamente all’ingresso del centro abitato, a bordo di un autocarro senza indossare la prevista cintura di sicurezza, con un bambino seduto sulle proprie gambe, intento a parlare al cellulare impegnando la mano destra”. Insomma, un record di infrazioni del codice della strada con “sorpresa” finale per la Polstrada dato che, alla richiesta di esibizione della patente di guida, gli agenti hanno scoperto che quell’uomo era in realtà privo del titolo perché mai conseguito.