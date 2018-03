Incidente mortale nella notte nell'area ferroviaria di bivio Navile, alla periferia di Bologna. Un operaio è deceduto per mentre effettuava dei lavori di manutenzione della linea elettrica. L’incidente è avvenuto intorno all’1.40: l’uomo, un 56enne originario di Napoli, è stato folgorato da una forte scarica. Lavorava per una ditta appaltatrice, la Sifel. Per accertare le cause e la dinamica precisa della tragedia è stata avviata un’inchiesta interna da parte delle Ferrovie, oltre alle indagini avviate dalla Polizia Ferroviaria. Rete Ferroviaria Italiana – in una nota – esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari.

Solo ieri due operai – Lorenzo Mazzoni di 25 anni, e Nunzio Viola di 53 anni – sono morti nell’esplosione di un serbatoio all’interno del deposito costiero Neri (accosto 28 serbatoio 62), che aveva contenuto acetato di etile, nel porto industriale di Livorno. Ancora in questo caso, il dramma è avvenuto mentre i lavoratori stavano effettuando delle manutenzione nel sito. Contusi o leggermente feriti altri operai, uno in maniera più grave.