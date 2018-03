Esplosione poco fa in un serbatoio nel porto industriale di Livorno, in via Orlando. Sul posto sono già arrivate le prime squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze. Secondo il 118 ci sono due operai morti, mentre un terzo sarebbe in gravi condizioni. Ma i feriti potrebbero essere di più. Si tratterebbe di dipendenti della Labromare, una ditta specializzata nelle bonifiche. La zona nel deposito di oli combustibili è stata completamente evacuata e in questo momento i pompieri sono al lavoro per la messa in sicurezza.

Non si sarebbe comunque sviluppato alcun incendio. I primi testimoni hanno parlato di almeno due persone a terra. Il serbatoio interessato dallo scoppio si trova all'interno del deposito costiero della società Neri: è il numero 62 e conteneva acetato di metile. Secondo una prima ricostruzione stavano effettuando lavori di manutenzione e il serbatoio era stato svuotato. Dopo l'esplosione si è inclinato, come si vede anche nelle prime immagini.

Secondo quanto accertato, uno dei due operai è stato investito completamente dall'esplosione ed è morto sul colpo, l'altro era ancora in vita quando sono arrivati i soccoritori che hanno tentato una disperata rianimazione prima di arrendersi.