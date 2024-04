video suggerito

Come procederanno ora le operazioni nella centrale di Suviana dopo il ritrovamento dell'ultima vittima Durante il punto stampa odierno, l'amministratore delegato di Enel Green Power, Salvatore Bernabei, ha spiegato come procederanno le operazioni nella centrale idroelettrica di Suviana, dopo l'esplosione di martedì 9 aprile in cui sono morti 7 operai. Il bilancio è diventato definitivo con il ritrovamento dell'ultimo disperso.

A cura di Eleonora Panseri

L'ad di Enel Green Power Salvatore Bernabei (Foto Fanpage.it)

"Dobbiamo pianificare la fase successiva perché in questa prima fase ci siamo concentrati sulla parte del recupero dei dispersi e dello stare vicini alle famiglie. Abbiamo un pozzo che contiene dell'acqua, su cui stiamo facendo delle analisi per capire cosa ha dentro".

Così l'amministratore delegato di Enel Green Power, Salvatore Bernabei, durante un punto stampa con i giornalisti, ha spiegato come procederanno le operazioni nella centrale idroelettrica di Suviana, dopo l'esplosione avvenuta martedì 9 aprile in cui sono morti 7 operai. Il bilancio è diventato definitivo dopo il ritrovamento dell'ultimo disperso.

"Ora dobbiamo dedicare il nostro tempo alla pianificare della nuova fase. Continueremo a portare via acqua con le cisterne e, ora che i sommozzatori non sono più giù, potremo mandare le idrovore al massimo della capacità. Prima, mentre lavoravano, per ragioni di sicurezza, non potevamo tirare su l'acqua. E stiamo ragionando se potenziare, con una terza linea, l'estrazione dell'acqua. Ci sono anche altre soluzioni su cui ci stiamo ragionando e tutti questi ragionamenti deriveranno nella seconda fase che, appena la conosceremo, vi comunicheremo", ha detto ancora Bernabei.

Tuttavia, l'ad ha precisato che "è ancora presto" per parlare con certezza delle operazioni dei prossimi mesi. "Non posso darvi ancora elementi perché dobbiamo prima ragionare con tutte le variabili e avere i risultati, i campionamenti delle analisi che andranno comunque ripetute. Le perizie però saranno ancora dopo perché attualmente non si può accedere a tutta la parte dell'impianto".

Il ritrovamento dell'ultimo disperso e il lavoro dei soccorritori

In mattinata, come già detto, è stato recuperato il corpo dell'ultima persona dispersa nell'esplosione, il 68enne napoletano Vincenzo Garzillo. Il bilancio è salito quindi a sette operai deceduti, le vittime sono Pavel Petronel Tanase, Mario Pisano, Adriano Scandellari, Paolo Casiraghi, Alessandro D’Andrea, Vincenzo Franchina, a cui si è aggiunto, dopo il suo ritrovamento, Vincenzo Garzillo.

"Come riassunto di questa prima fase di lavoro, volevo dire una parola: umanità. – ha detto ancora Bernabei, parlando del lavoro dei soccorritori – Ci vedete qui ognuno con la sua divisa ma dietro ci sono delle persone. Nelle società e nelle istituzioni in cui lavoriamo sono delle convenzioni, ma noi siamo delle persone prima di tutto, con i nostri sentimenti. Credo che l'umanità che si è percepita ha determinato lo spirito di collaborazione, di sacrificio, di dedizione che ha portato a concludere oggi il recupero dei dispersi".

L'ad di Enel Green Power ha voluto citare, in particolare Simone De Angelis, il capo centrale, "un ragazzo che ha visto la centrale fin dall'inizio in questa situazione e ha visto subito alcuni deceduti che conosceva, persone con cui lavorava tutti i giorni", ha detto Bernabei.

"Per tre giorni è stato insieme ai sommozzatori, guidando le operazioni di soccorso, in un ambiente in cui non c'era visibilità. Appena trovato il quarto disperso ha avuto un mancamento ed è stato portato via dall'ambulanza. Quindi, vi chiedo ancora, come già fatto nei giorni tutti, un grande rispetto per il dolore di tutti".

Il sostegno alle famiglie: stanziato un fondo da 2 milioni

Come spiegato da Bernabei durante il punto stampa, Enel ha stanziato un fondo da 2 milioni per dare alle famiglie delle vittime e dei feriti il supporto necessario, psicologico e logistico: "Alcune hanno perso l'unica fonte di reddito. Ci sono situazioni che vogliamo continuare a seguire, come continueremo a stare in questo territorio per fare la nostra parte".