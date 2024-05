video suggerito

Nastro gli trancia il braccio provocando un'emorragia, operaio 46enne muore allo zuccherificio di Brindisi Incidente sul lavoro a Brindisi: un operaio di 46 anni è morto nella notte durante il turno di lavoro in uno stabilimento dello zuccherificio, nella zona industriale. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Ennesima morte sul lavoro in Italia. L'ultimo incidente si è verificato nella notte a Brindisi, dove un operaio di 46 anni di Latiano è deceduto poco dopo aver cominciato il suo turno: stava eseguendo manutenzione su un nastro trasportatore in uno stabilimento dello zuccherificio, nella zona industriale, sulla strada per Fiume Piccolo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e gli ispettori dello Spesal. Sono in corso gli accertamenti necessari a stabilire la dinamica ed eventuali responsabilità. Partita la raccolta di eventuali testimonianze e il sopralluogo sui macchinari.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che un nastro abbia gravemente lacerato un braccio del lavoratore. L'emorragia provocata da quel taglio sarebbe stata molto intensa e gli operatori del 118, allertati dai colleghi, hanno prestato le prime misure per arrestare la perdita di sangue e hanno trasportato d’urgenza il ferito all'ospedale Perrino. Qui, poco dopo, l’uomo è morto.

Lo zuccherificio è a Brindisi dal 2019 e produce circa 180mila tonnellate di zucchero l’anno e occupa più di 90 lavoratori. La torre e il nastro dell'impianto sono stati posti sotto sequestro.

Il numero delle vittime sul lavoro continuano ad aumentare. Solo qualche giorno fa due persone sono morte a poche ore di distanza in provincia di Napoli, una a Lettere e un'altra a Casalnuovo. Le vittime sono un 57enne e un 60enne. Il primo è morto cadendo dal terzo piano di un palazzo sul quale era stato allestito un cantiere edile, il secondo è deceduto mentre lavorava in un cantiere edile in viale dei Tigli.