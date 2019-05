in foto: Foto di repertorio.

Tragedia della notte in un appartamento della periferia di Bologna, dove un'anziana di 87 anni è stata trovata morta nella casa che viveva in via Scipione dal Ferro, zona Cirenaica. I vigili del fuoco sono arrivati dopo diverse chiamate con ben otto squadre, per avere ragione delle fiamme sprigionatesi al quarto piano di uno stabile della via intorno all'una di notte.

Dopo aver imposto l'evacuazione dei residenti dei piani attigui e controllato le fiamme i pompieri sono entrati dentro l'abitazione, trovando l'anziana signora esanime. Sul posto sono successivamente arrivati anche i Carabinieri della compagnia di Bologna, unitamente alla Polizia Locale. Stando a quanto ricostruito l'87enne, che viveva sola in casa, sarebbe morta per asfissia, dovuta probabilmente alle esalazioni derivate dalle fiamme. Le cause dell'incendio sarebbero accidentali. Le fiamme si sono limitate all'appartamento dell'anziana, non risultano altre abitazioni coinvolte.