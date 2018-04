Grave incidente sull’autostrada A12 tra Recco e Rapallo, in direzione di Livorno: un tir si è accorto troppo tardi di un'auto ferma, in panne, è l'ha travolta in un punto dove non è presente la corsia d’emergenza. La vettura si è ribaltata ferendo gravemente il ragazzo alla guida, un giovane di 21 anni, portato con l’elicottero al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova; sul posto, oltre ai soccorritori, anche i vigili del Fuoco del distaccamento di Rapallo. L’incidente è avvenuto verso le sette e mezza di questa mattina, tra un camion frigo e l’autovettura a seguito di una collisione le cui cause sono ancora da accertare.

Sul tratto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso, compreso l’elicottero dei pompieri, che ha accompagnato con urgenza il conducente dell’auto al nosocomio ligure, dove è arrivato in codice rosso: come detto, le sue condizioni sono serie. L’autostrada è stata chiusa sino alle 9.30 per consentire l’intervento delle forze dell’ordine: il traffico in direzione di Livorno ha subìto notevoli rallentamenti, con code che fino alle 10 arrivano anche a 10 chilometri. Per quasi tre ore, però, è rimasta bloccata anche la carreggiata opposta, tra Rapallo e Recco, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Autostrade per l’Italia consiglia, infatti, per chi viaggia in direzione Livorno, di uscire a Nervi e rientrare a Rapallo, riversando i disagi sulle spalle delle viabilità urbana