Tragedia questa mattina all'alba lungo l'autostrada Firenze Pisa Livorno, dove un'automobile si è scontrata con un mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta: a perdere la vita il passeggero di 21 anni, Imafidon Oduware, residente a Livorno e molto noto in città tra gli appassionati di rugby, sport che praticava con passione. Ferito il conducente dell'automobile, un giovane di 22 anni anche lui residente a Livorno.

Lo scontro è avvenuto tra Pontedera e Montopoli in direzione ovest, cioè verso la costa. La strada è rimasta chiusa per ore. Traffico in tilt anche sulla viabilità secondaria. Stando a una prima ricostruzione effettuata dalla polizia stradale, l'automobilista avrebbe perso il controllo, sbattendo sul new jersey e poi schiantandosi contro l'autotreno parcheggiato. Un impatto tremendo, come dimostrano anche le condizioni della macchina, letteralmente distrutta. In segno di lutto tutte le attività di tutte le squadre del rugby di Livorno (incluse le formazioni giovanili) sono state annullate.