Yuri e la sua cagnolina Tris cercano casa: “A entrambi manca un arto, siamo tranquilli ed educati” Il 29enne Yuri Pezzi ha diffuso sui social un appello per trovare una casa a Cesena, dove studia. Insieme a lui ci sarebbe anche la sua cagnolina Tris. Al giovane, campione paralimpico, manca la gamba sinistra, lei invece non ha la zampa destra. E nel post ironizza: “Per farci compagnia abbiamo deciso di essere monchi insieme”.

A cura di Eleonora Panseri

"Mi chiamo Yuri, ho 29 anni e sono al secondo anno di ingegneria biomedica. Sì, lo so, sono vecchio per studiare ma per me le lauree sono come le tic tac, godi solo dalle 3 in poi. Con me ho un quadrupede, che in realtà è un tripode, perché per farci buona compagnia abbiamo deciso di essere monchi insieme".

Inizia così, con queste poche e simpatiche righe, un appello condiviso sui social che sta facendo il giro del web. A scriverlo è Yuri Pezzi, campione paralimpico e studente italiano che come tanti altri cerca una casa. Attualmente vive a Mercato Saraceno ma per motivi di studio sta cercando "qualcosa che sia a massimo 10/15 km da Cesena e che siamo possibilmente sotto i 550€ mensili".

Quello che stupisce del post di Yuri però è come lui riesca a descrivere, con grande ironia, la sua disabilità e quella della sua cagnolina Tris: a entrambi infatti manca un arto. Il ragazzo usa una protesi per la gamba sinistra, mentre alla sua compagna a quattro zampe manca la zampa destra.

Yuri Pezzi e la sua cagnolina Tris

"Io sono un tranquillo ragazzo senza gamba, alla peggio sentirete saltellare al piano di sotto la notte quando vado in bagno, ma il resto del tempo sono tranquillo e lavoro mentre studio. La cagnolina non abbaia praticamente mai, ogni tanto confonde la sua ombra al vetro ma si spaventa e basta", scrive Yuri nel suo annuncio, parole che non possono non strappare un sorriso, anche a chi magari fatica a scherzare su certi argomenti.

"Sono supersportivo, non fumatore e posso essere considerato come un fenicottero. Adotta anche tu un fenicottero e sii piacente agli occhi della società", scherza il 29enne, e aggiunge: "Scusate questo post lungo e delirante, sono tornato da lezione da poco. Un abbraccio a tutti e grazie in anticipo se avete letto fin qui."

La storia di Yuri e Tris

"Sono nato con una malformazione alla gamba sinistra e da bambino ho subìto scherno e atti di bullismo. Portavo un tutore dal piede alla coscia, ed era molto doloroso da sopportare, tant’è che a 16 anni, con i medici ho optato per l’amputazione", ha raccontato Yuri al Resto del Carlino.

"Dopodiché mi sono dedicato al nuoto competitivo e sono entrato nella nazionale paralimpica, trovando un ambiente accogliente e ho partecipato nel 2014 ai campionati Europei; ho fatto arrampicata sportiva. Guido auto e moto e faccio palestra", ha detto ancora il 29enne.

L'incontro con Tris è avvenuto online, come oggi nascono tanti grandi amori. Yuri, che è cresciuto con tre cani, ha risposto su Facebook a un post con una foto della cagnolina, abbandonata nel Sud Italia e alla ricerca di una famiglia dal Sud Italia. "È stato amore a prima vista, tant’è che neppure ho letto tutta la descrizione, e solo quando è arrivata a destinazione ho visto che era priva di una zampa anteriore. Allora, l’ho chiamata Tris. Quale migliore compagnia avrei potuto trovare?".