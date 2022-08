Yacht di 40 metri affonda: l’allarme nella notte, occupanti salvati dalla Guardia costiera Lo yacht “SAGA”, battente bandiera delle Isole Cayman con a bordo personale italiano, è affondato a 9 miglia da Catanzaro Marina. Salvi i membri dell’equipaggio.

A cura di Gabriella Mazzeo

La yacht "SAGA", battente bandiera delle Isole Cayman ma con equipaggio italiano a bordo, è affondato a circa 9 miglia dalle coste di Catanzaro Marina. Al momento dell'incidente l'imbarcazione di lusso di 40 metri di lunghezza era in navigazione da Gallipoli a Milazzo.

Il tutto è accaduto alle 13 di ieri, domenica 21 agosto. La Sala Operativa della Capitaneria di porto di Crotone è stata allertata nella notte di sabato 20 dall'equipaggio che segnalava acqua a bordo.

Dopo la richiesta di aiuto è stato subito inviato in zona un pattugliatore romeno per le operazioni di soccorso. Sul posto è quindi giunta in poco tempo la nave, in servizio per conto dell'agenzia Frontex, e la motovedetta CP321 da Crotone.

Quattro passeggeri e un membro del personale sono stati fatti salire sul pattugliatore romeno per poi essere condotti in salvo al porto di Catanzaro Marina. La società armatrice ha contattato una ditta di rimorchio crotonese per tentare il recupero dell'imbarcazione che stava affondando sempre più rapidamente.

Alle prime luci dell'alba è giunto sul posto il rimorchiatore Alessandro Secondo di Crotone per le operazioni di recupero dello yacht. I soccorritori hanno preso a bordo altri 4 membri dell'equipaggio e il comandante.

Dopo il salvataggio, la situazione ha iniziato progressivamente a peggiorare: la yacht ha continuato ad inclinarsi e a imbarcare acqua. Ben presto la nave di lusso è stata sommersa fino al fly, rendendo impossibili le operazioni di recupero.

La Alessandro Secondo ha quindi lasciato andare del tutto lo yacht che a quel punto è affondato in pochissimo tempo.

Non sono state rese note le cause dell'affondamento. Sull'episodio sarà avviata un'inchiesta amministrativa utile a verificare le circostanze dell'incidente. Ad occuparsi dell'indagine sarà l'Ufficio locale marittimo di Catanzaro Marina.