Un carabiniere fuori servizio l'ha sorpreso mentre armeggiava con alcuni fazzollettini in cui erano nascosti dei wurstel ripieni di viti dopo la segnalazione di una donna. L'uomo, un pensionato di 80 anni, non ha saputo dare una spiegazione valida. Così la ricerca dell'avvelenatore di cani nel quartiere di Brecce Bianche di Ancona ieri domenica 14 marzo ha subito una svolta importante. Sul posto, in Via Crocioni, sono intervenuti i vigili urbani che hanno prelevato l’anziano per portarlo al Comando. È rimasto sotto torchio per tutto il pomeriggio, dopo la denuncia dello stesso militare.

Anziano denunciato da un carabiniere

Come riporta anche AnconaToday, ad accorgersi della strana attività dell'anziano è stata una residente intenta a sistemare la camera di casa. Si è accorta che l'uomo, mentre camminava per strada, lasciava a terra dei piccoli fazzoletti bianchi. "Stavo sistemando la camera di mio figlio – racconta la donna ad Ancona Today – quando ho visto dalla finestra della cameretta un anziano signore che camminava in strada e, nel frattempo, trafficava con dei fazzoletti di carta buttandone alcuni sul marciapiede. Quegli strani gesti mi hanno insospettito. Così ho allertato subito il mio compagno al piano di sotto”. La donna ha quindi avvertito un carabiniere.

Decine di segnalazioni ad Ancona da dicembre

Il militare ha poi segnalato il fatto ai vigili urbani che da settimane stanno indagando sulle responsabilità dell'80enne in relazione a questi odiosi gesti nella città di Ancona. Le segnalazioni si susseguono infatti da dicembre e più di un centinaio di wurstel, polpette e pezzi di carne ripieni di viti e chiodi sono stati ritrovati in vari punti nelle scorse settimane, prevalentemente in zona Q2, dal parco di San Gaspare a via Ginelli, da via Brecce Bianche a piazza Salvo d’Acquisto, fino all’area cani di via Sacripanti, oltre a via Crocioni.