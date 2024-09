Vongole ritirate dal commercio per presenza di PFAS oltre i limiti: l’avviso del Ministero

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Un lotto di vongole surgelate è stato richiamato dal commercio per possibile rischio chimico per i consumatori dovuto alla presenza di Pfas oltre i limiti di legge. Lo rende noto il Ministero della salute sul proprio portale web dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il richiamo riguarda un lotto di vongole del Pacifico cotte, sgusciate e surgelate, vendute in buste sigillate a marchio "Marinai".

La ragione del tirito delle vongole congelate, come spiegano gli stessi due avvisi avviso di richiamo pubblicati dal Ministro oggi ma datati 3 settembre 2024, è la presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) oltre i limiti di legge. Il prodotto oggetto dell'avviso è confezionato dall'’azienda Viet Long Kien Giang Limited Company per la ditta Nai Prodotti Ittici Srl nel proprio stabilimento di produzione che si trova in Vietnam.

Il lotto interessato dal richiamo è quello con numero VN166VI026 che viene venduto in buste termosaldate da 120 grammi, con date di scadenza fissate al 9 e 10 marzo 2026, e in buste termosaldate da 800 grammi con data di scadenza fissata al 09 marzo 2026.

Ai consumatori è raccomandato di non consumare le vongole con le date di scadenza e il numero di lotto sopra indicati e di riportare le confezioni presso il punto vendita d’acquisto.

Cosa sono le sostanze perfluoroalchiliche PFAS

Conosciute anche come "sostanze chimiche per sempre" a causa della incredibile persistenza in natura, Le sostanze perfluoroalchiliche PFAS sono una famiglia di composti chimici industriali utilizzati per rendere resistenti ai grassi e all'acqua una molteplicità di materiali. L'utilizzo più noto è quello del rivestimento di padelle e pentole antiaderenti ma le ritroviamo anche nei tessuti di vestiti come giacche e impermeabili, nelle pelli e nei tappeti. Sebbene diverse ricerche sulle PFAS debbano ancora essere confermate e completate, dalle indagini condotte è emerso un legame con la salute riproduttiva e lo sviluppo a causa della loro capacità di interferenti o disruptori endocrini.