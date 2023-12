“Voleva essere lui il compagno e non solo l’amante”, l’ossessione di Bujar Fandaj per Vanessa Ballan Ma perché si comportava in questo modo? “Il sospetto — ha spiegato il procuratore di Treviso Marco Martani — è che il kosovaro, accusato di omicidio volontario pluriaggravato possa essere il padre della creatura” che Vanessa Ballan portava in grembo da circa 3 mesi. Per questo motivo durante l’autopsia verrà effettuato un test di paternità sul bambino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Non sopportava di essere solo l’amante, Bujar Fandaj voleva che Vanessa Ballan lasciasse il marito e andasse a vivere con lui a San Vito di Altivole, a pochi chilometri da Spineda di Riese Pio X. La donna però aveva deciso diversamente e così nell'estate 2023 è arrivata la scelta di troncare definitivamente quella relazione extraconiugale che portava avanti da due anni. I nuovi dettagli sull'omicidio avvenuto a Treviso sono stati pubblicati oggi dal Corriere della Sera.

Un rifiuto che avrebbe condizionato pesantemente la vita del 41enne kosovaro. Per lui la storia "era una cosa seria". Ne parlava anche al lavoro tanto che i colleghi sostengono che fosse "depresso e di cattivo umore da quando le cose non andavano con quella ragazza". Così ad ottobre aveva deciso di presentarsi per l’ennesima volta all'Eurospin di Castelfranco dove la 26enne lavorava, riempiendola di insultati e lanciandole contro delle monetine. Un'aggressione che aveva quindi spinto la donna alla denuncia per stalking.

Ma perché si comportava in questo modo? "Il sospetto — ha spiegato il procuratore di Treviso Marco Martani — è che il kosovaro, accusato di omicidio volontario pluriaggravato possa essere il padre della creatura" che Vanessa portava in grembo da circa 3 mesi. E anche per questo il pubblico ministero Michele Permunian ha disposto che durante l’autopsia, dalla quale arrivano i dettagli sulla dinamica dell’omicidio, verrà effettuato un test di paternità sul bambino.

Quel che pare certo è che per Fandaj quella donna era diventata una vera e propria ossessione. Per questo la perseguitava, come sarebbe stato dimostrato dai supporti informatici sequestrati dalle forze dell'ordine a casa dell'uomo. Non solo telefono e pc, comunque. A casa del 41enne sarebbe stata trovata una foto che ritrae Bujar, Vanessa e il figlio di 5 anni lei insieme sorridenti nel giardino della casa di Riese Pio X. Quella stessa casa dove qualche giorno fa l'ha uccisa a coltellate.