Volantini diffamatori con i suoi presunti amanti: “Io perseguitata, non è gossip è cronaca, ho paura” La donna palermitana vittima del gesto diffamatorio ha rivelato che il volantino è apparso la prima volta 3 anni fa, seguito da inquietanti episodi come l’incendio di tre sue vetture: “A questo punto ho la certezza che qualcuno mi vuole fare del male”.

A cura di Antonio Palma

Non un episodio diffamatorio isolato frutto magari di un momento di ira ma una vera e propria persecuzione, che dura da anni, si nasconderebbe dietro al caso dei volantini trovati nei giorni scorsi tra alcune strade di Palermo in cui si accusa una donna di aver avuto numerosi amanti con tanto di foto degli uomini. A confermarlo è la vittima spiegando di aver più volte denunciato alle forze dell’ordine di essere vittima di stalking ma senza risultato tanto da temere ora per lei e i figli.

“Gli amanti della mia ex moglie” recitavano i volantini diffamatori trovati in via Sammartino a Palermo ma la donna esclude che si sia trattato dell’ex marito col quale è separata ormai da anni ma di qualcuno che approfitta del suo nome per screditarla. Lo stesso uomo infatti ha deciso di sporgere denuncia a sua volta contro ignoti per denunciare il gesto diffamatorio che di fatto lo indica come mandante.

Del resto quel volantino apparso in più esemplari nell’ultimo fine settimana a Palermo non è affatto nuovo e sarebbe seguito da alcuni inquietanti e paurosi episodi ai danni della donna come l’incendio di ben tre sue vetture. Lo ha raccontato la stessa vittima, 47enne imprenditrice, al Corriere della Sera. “La prima copia di quel volantino con le foto mi fu recapitato tre anni fa mentre mi stavo separando da mio marito” ha rivelato la 47enne.

In un primo momento lei aveva pensato effettivamente al marito visto il momento ma lui ha sempre negato e si è schierato al suo fianco denunciando i fatti. Un episodio rimasto nel mistero e che forse sarebbe stato dimenticato, ma nei giorni scorsi qualcuno ha deciso di ripescare il manifesto, diffondendolo in più esemplari tra le strade del capoluogo siciliano.

Un episodio orribile che la donna ora collega ad altri attacchi dei suoi confronti iniziati nel settembre 2020 quando qualcuno diede alle fiamme la sua vettura. Incendio che poi si è ripetuto altre due volte tra cui l’ultima la sera del 15 dicembre scorso.

“A questo punto ho la certezza che qualcuno mi vuole fare del male. Qualcuno ossessionato, come capisco attraverso messaggi che arrivano al mio cellulare” ha raccontato la donna che ora teme per lei ma anche per la sua famiglia tanto da aver ingaggiati anche una criminologa per scoprire il responsabile “Perché questa è cronaca nera, non gossip”