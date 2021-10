Vittorio Veneto, 15enne investita da un’auto mentre va a scuola. Ricoverata in gravi condizioni Una ragazzina di 15 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada a Vittorio Veneto per raggiungere la scuola. Il veicolo l’ha trascinata per 20 metri subito dopo l’impatto. L’adolescente è stata ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Ca’Foncello di Treviso. Non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una ragazzina di soli 15 anni è stata trascinata per circa 20 metri da un'auto dopo essere stata investita mentre andava a scuola. L'adolescente è finita in un fossato ed è attualmente ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso. A soccorrerla per primi i Vigili del fuoco che sono immediatamente accorsi sul posto per effettuare le operazoni di salvataggio e la messa in sicurezza del tratto stradale. La 15enne di Vittorio Veneto si trovava alle 7.30 di questa mattina all'incrocio tra via Pastore e via Virgilio quando, mentre stava attraversando, un'auto l'ha investita per cause ancora da accertare.

La 15enne non sarebbe in pericolo di vita secondo quanto confermato dai medici, ma la gravità del suo bollettino medico è stata definita importante. A salvarle la vita l'intervento tempestivo prima dei sanitari a bordo di un'ambulanza e di un'automedica e poi dell'elisoccorso che nell'immediato l'ha trasportata presso l'ospedale Ca'Foncello di Treviso. I vigili del fuoco, insieme alle forze dell'ordine, si sono occupati di mettere in sicurezza l'area bloccata al traffico. Gli agenti hanno eseguito tutti i rilievi del caso.

La strada è stata chiusa durante le operazioni. Danneggiata anche l'auto che avrebbe causato l'incidente. Le cause del sinistro stradale sono ancora tutte da accertare e non è chiaro se anche un secondo veicolo sia stato coinvolto. A occuparsi di comprendere la dinamica dei fatti sono ora le forze dell'ordine del posto che, dopo aver prestato soccorso alla ragazzina, hanno contattato i familiari. La 15enne è sopravvissuta secondo i sanitari per puro miracolo. Il violentissimo incidente avrebbe potuto avere un epilogo molto diverso: le condizioni di salute dell'adolescente continuano a essere gravi nonostante non vi sia, secondo i medici, il pericolo di vita.