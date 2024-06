Violenze sessuali sulla figlioletta minorenne, lei racconta tutto alla mamma che lo denuncia: condannato

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Un 52enne è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne nel Reggiano, a Carpineti. Le indagini sono partite dalla denuncia fatta ai carabinieri di Carpineti dalla mamma della bambina che aveva raccolto alcuni racconti della piccola.

Subito dopo la denuncia, sono iniziate le indagini da parte delle forze dell'ordine e alla fine dell'attività investigativa, il 52enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia dai carabinieri della stazione di Carpineti.

L'uomo, accusato di violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne, è stato condannato a termine del processo a 6 anni e 7 mesi di reclusione. La sentenza di primo grado era stata emessa il 4 ottobre del 2022 dal tribunale di Reggio Emilia ed è stata poi confermata dalla Corte di appello di Bologna il 17 maggio di quest'anno. L'uomo è stato riconosciuto colpevole e oltre alla pena in carcere, è stato interdetto perpetuamente dai pubblici uffici e ha perso perpetuamente la patria potestà sulla piccola con interdizione legale durante la carcerazione.

Per questi motivi, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, in data 30 maggio 2024 ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione. Il 52enne è stato quindi arrestato a Toano, comune nel quale risiedeva e dopo che la pena è stata dichiarata effettiva, è stato condotto in carcere.

Secondo quanto raccontato dalla mamma della bimba in sede di denuncia, i fatti contestati risalgono al 2020 quando l'uomo, insieme alla compagna e alla piccola vittima, viveva a Carpineti. La mamma della piccola si è presentata dai carabinieri dopo aver raccolto le confidenze fatte dalla bambina, sempre più provata da quanto le stava accadendo. Dopo aver ascoltato la testimonianza della madre, le forze dell'ordine hanno dato il via alle indagini che hanno poi portato all'arresto del 52enne.