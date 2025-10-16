Attualità
Violento scontro tra una moto e un furgone nel Torinese: muore sul colpo un ragazzo di 24 anni

Un giovane motociclista di 24 anni ha perso al vita nel pomeriggio di oggi 16 ottobre sulla strada Pogliani, nel Torinese: è morto sul colpo dopo essersi scontrato con un furgone.
A cura di Giorgia Venturini
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Gravissimo incidente a Montanaro, nel Torinese. Un giovane motociclista ha perso al vita nel pomeriggio di oggi 16 ottobre sulla strada Pogliani. Stando alla dinamica di quanto accaduto, il ragazzo era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un furgone. Subito è stato lanciato l'allarme ma quando sono arrivati i sanitari del 118 nulla sono serviti i tentativi per salvargli la vita. Il giovane è morto sul colpo. La dinamica del sinistro è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chivasso.

Dalle prime informazioni la vittima si chiamava Francesco Migliore e aveva 24 anni. Alla guida del furgone invece c'era un altro ragazzo di 26 anni di Mercenasco. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto ma i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 24enne. Si indaga sull'accaduto ed eventuali responsabilità.

Attualità
